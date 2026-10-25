La Fuerza de Supresión de Pandillas recibe restos que podrían ser de los cuatro salvadoreños desaparecidos en Haití

Archivo - Vida diaria en Puerto Príncipe, Haití (archivo) - David Allignon / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) ha recibido restos humanos cuya identidad todavía no ha sido confirmada y que podrían corresponder a los cuatro integrantes del contingente salvadoreño enviado a Haití desaparecidos tras un ataque armado perpetrado el pasado domingo, en Croix-des-Bouquets, en el oeste del país.

La organización ha informado este domingo de que los restos les han sido entregados a través de una entidad humanitaria externa y ha subrayado que, por el momento, no han podido determinar si pertenecen o no a los militares desaparecidos.

"Nuestros pensamientos están con las familias de los cuatro miembros del personal desaparecidos, sus compañeros soldados, así como con el Gobierno y el pueblo de El Salvador durante estos difíciles momentos", ha señalado no obstante el representante especial de la GSF, Jack Christofides, en nombre de todo el personal de la misión.

La organización ha agradecido la colaboración de las autoridades haitianas y salvadoreñas, así como de los países que contribuyen con tropas, y ha destacado la importancia de mantener la coordinación con las fuerzas de seguridad de Haití para combatir a las bandas armadas que amenazan a la población y al futuro del país.

Por otra parre, la GSF ha aclarado que la tarjeta de identificación chadiana cuyas imágenes circulan por las redes sociales pertenece a un integrante del contingente de Chad y se extravió durante las operaciones de búsqueda de los salvadoreños, si bien el soldado se encuentra con su unidad y no figura entre los desaparecidos.

La fuerza ha asegurado que se mantendrá "firme y decidida" y que difundirá nuevas informaciones a través de sus canales oficiales cuando disponga de datos verificados.

El comunicado de la GSF llega después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya descartado este sábado que los restos humanos entregados por una organización no gubernamental (ONG) coincidieran con los cuatro militares salvadoreños desaparecidos y secuestrados por las bandas criminales en Haití hace ahora una semana.

"No son nuestros hombres", aseguraba Bukele en una publicación en redes sociales, antes de aclarar que los "restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros militares y a una persona que portaba un uniforme de un ejército de otro país".

El secuestro se produjo en el marco de una emboscada perpetrada el día 18 de octubre contra un vehículo de la GSF en la zona de Santo, en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets, cerca de la capital Puerto Príncipe. Desde entonces, GSF ha llevado a cabo operativos de rastreo con apoyo aéreo que se han saldado, hasta el momento, con la muerte de "varios" presuntos pandilleros y con cuatro efectivos internacionales heridos. Actualmente, la Fuerza cuenta con poco más de 1.500 efectivos desplegados, muy por debajo de los 5.550 agentes autorizados por Naciones Unidas.