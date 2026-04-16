Fujimori llama a la "madurez política" de los candidatos y pide medidas en pro de un resultado electoral "transparente"

Archivo - La candidata a la presidencia de Perú por la formación Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que encabeza el recuento de votos de las elecciones generales celebradas este domingo en Perú con el 17% de los sufragios y más del 90% escrutado, ha pedido este miércoles al resto de candidatos "responsabilidad y madurez política", al tiempo que ha llamado a que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del país se adopten las "medidas necesarias" para asegurar un resultado "transparente".

"Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular", ha defendido Fujimori en declaraciones difundidas por su formación.

A renglón seguido, Fujimori ha llamado a sus adversarios en las urnas a la "responsabilidad y madurez política" en aras de no "generar más caos". Lo ha hecho horas después de que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que por el momento ha cosechado el 11,8% de los votos y se posiciona como tercera fuerza tras Roberto Sánchez --con el 12% de los votos para la formación Juntos por el Perú--, haya puesto sobre la mesa la convocatoria de una "insurgencia civil" si no se anula el proceso y repite seguidamente.

En esa línea, Fujimori ha puesto a disposición de Renovación (Popular) el comando de personeros --ciudadanos que representan los intereses de una organización política concreta durante los comicios-- de Fuerza Popular para que comparta toda la información a efectos de contribuir a esclarecer los hechos y asegurar que la verdad prevalezca".

Este ofrecimiento lo ha hecho después de asegurar no querer "responder a los insultos" de López Aliaga, a los cuales, ha considerado, "tristemente" la sociedad está "acostumbrada", aunque sí ha abogado por "no permitir" que "se convoque a una insurgencia".

Concretamente, el rostro de Renovación Popular, quien también fue alcalde de Lima, ha considerado este miércoles que existe un plan trazado entre bambalinas que busca poner a Fujimori frente a un rival débil "al que va a ganar", así como ha apuntado que su formación ha sido víctima del "robo" de 1.600.000 votos, sin dar datos que lo respalden.

Al hilo, mostrándose de acuerdo con que han "existido regularidades", Fujimori ha argüido que si alguien ha "sufrido" las consecuencias de las "irregularidades en la ONPE" esa ha sido su formación. "Aún esperamos la lista de electores de la campaña del 2021", ha especificado la candidata que llegó a segunda vuelta en 2016 y 2021, saliendo derrotada por muy poco entonces y erigiéndose como víctima de fraude.

Precisamente, la Junta Nacional de Justicia del país andino ha aprobado este lunes la apertura de una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al calor de las irregularidades registradas por la falta de material electoral en algunos centros, provocando que 63.300 electores no pudieran ejercer su derecho de sufragio y que tuviera que extenderse por un día más la jornada electoral.