La Fundación nu3 arranca en Europa presentando en Madrid su modelo de innovación social

Presentación nu3 en Madrid - CEDIDA

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las soluciones a algunos de los grandes retos sociales del siglo XXI también pueden venir de América Latina. Bajo esa premisa, Fundación nu3 presentó oficialmente este martes en Madrid su sede europea, en un acto que reunió a representantes institucionales, empresarios, organizaciones sociales y medios de comunicación para conocer un modelo de innovación social desarrollado en Colombia que ahora inicia su adaptación al contexto español.

La apertura del acto permitió recorrer la historia de la organización a través de diferentes piezas audiovisuales que mostraron la evolución de Fundación nu3 y el impacto del modelo nu360 en comunidades vulnerables, dando paso posteriormente a una conversación con Paola Dávila Pestana Porto, CEO Global de Fundación nu3, quien compartió la visión que impulsa esta nueva etapa de expansión internacional.

Durante su intervención, Dávila Pestana explicó que la llegada a España responde a la voluntad de construir alianzas con instituciones públicas, empresas, universidades y organizaciones sociales para desarrollar soluciones colaborativas frente a retos que afectan tanto a Colombia como a Europa, entre ellos la pobreza infantil, la inseguridad alimentaria, el deterioro de la salud mental, la integración de la población migrante y las desigualdades sociales.

La CEO de Fundación nu3 destacó además que “el objetivo de esta nueva etapa no consiste en replicar de forma literal el trabajo desarrollado en Colombia, sino en adaptar un modelo que ha demostrado su eficacia a las necesidades y particularidades del contexto español, promoviendo proyectos piloto y una red de colaboración con actores públicos y privados”.

El encuentro concluyó con un espacio de networking concebido para favorecer el intercambio entre los asistentes y generar nuevas oportunidades de colaboración. La jornada incluyó además una subasta silenciosa de obras donadas por reconocidos artistas colombianos como Roberto Angulo, Segundo Tirado, Rubén Terán, Ana Cristina Bojanini Safdié, Rafael Barón Herazo y Juliana Bravo, quienes decidieron poner su talento al servicio de la misión de la Fundación nu3, apoyando con sus creaciones el desarrollo de nuevos proyectos sociales. La velada cerró con el jingle oficial de Fundación nu3, interpretado por el artista panameño Abraham Bler, quien también se ha vinculado a la organización a través de su trabajo artístico.

Durante el encuentro también se presentó el programa Padrino nu3, una iniciativa que invita a personas y empresas a convertirse en aliados del desarrollo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Varios de los asistentes decidieron sumarse al programa mediante un aporte mensual que garantiza la alimentación diaria de un niño durante todo un mes, contribuyendo además a que reciba el acompañamiento integral que ofrece Fundación nu3 para impulsar su bienestar y desarrollo.

Con este lanzamiento, Fundación nu3 inicia una nueva etapa en Europa convencida de que la cooperación entre Colombia y España puede abrir nuevas oportunidades para afrontar desafíos sociales compartidos, demostrando que la innovación social también puede viajar y generar impacto más allá de las fronteras donde nació.