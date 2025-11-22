Argentina no firmará la declaración final del G20 por su postura sobre Oriente Próximo

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Pablo Quirno - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha anunciado desde Johannesburgo que su país no firmará la declaración final de la cumbre del G20 que se celebra en esta ciudad sudafricana fundamentalmente por la postura que recoge sobre el conflicto de Oriente Próximo.

"Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad", ha apuntado Quirno en declaraciones recogidas por el diario argentino 'Clarín'.

Quirno ha indicado que "el texto se centra en una única dimensión de un territorio específico, lo que pasa por alto el contexto regional más amplio, el reconocimiento internacional de distintas entidades y las causas estructurales de la disputa", lo que supone cruzar las "líneas rojas" planteadas por Buenos Aires.

En cualquier caso, Buenos Aires ha destacado que "aunque no puede respaldar la declaración debido a las discrepancias mencionadas, mantiene su pleno compromiso con el espíritu de cooperación que ha definido al G20 desde su creación".

Quirno ha resaltado que "es crucial preservar la integridad del principio central del G20, que es el consenso, y reconocer cuándo este no se ha alcanzado en lugar de avanzar con un documento que no refleje fielmente una voluntad colectiva", en referencia al discurso oficial del país anfitrión, Sudáfrica, que ha confirmado el acuerdo sobre el texto.

La declaración "ha sido aprobada por los dirigentes presentes en la cumbre", ha explicado el portavoz presidencial sudafricano, Vincent Magwenya. "Estamos cada vez más cerca de la aprobación unánime", ha asegurado en un comunicado oficial.