Los gabinetes de Sánchez y Feijóo contactan para celebrar la reunión sobre Ucrania, pero el PP quiere tratar más temas

MADRID 13 Ene.

Los gabinetes de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo han mantenido un contacto este lunes para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos, en la que el PP ha expresado su intención de que esa reunión sirva para hablar de más asuntos y no solo del envío de tropas a Ucrania, según han informado fuentes 'populares'.

Es más, el PP ha avisado que no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de "forma aislada" como, a su juicio, como pretende con el envío de tropas, y pide someter "a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior", según las mismas fuentes.

El pasado martes, Sánchez anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.

Sin embargo, el líder del Partido Popular ya avisó este domingo al jefe del Ejecutivo que su formación no apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación. "Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advirtió.

En la llamada que los gabinetes de Sánchez y Feijóo han mantenido este lunes, el PP ha trasladado que quiere ampliar el objeto del encuentro para hablar no solo de lo que Sánchez "necesita" sino "de todo lo que preocupa a los españoles".

PIDE SOMETERLO A VOTACIÓN "VINCULANTE"

En ese sentido, el PP exige que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa: los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad; las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior.

