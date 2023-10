Gamarra acusa a Sánchez de querer "manipular" al Legislativo con la fecha de investidura: "Recuerda a las dictaduras"

Cree que ya debería haber fecha y que esto es una muestra más de la "degradación institucional" a la que les "somete" Pedro Sánchez



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al candidato socialista, Pedro Sánchez, de querer poner fecha a la investidura desde el Poder Ejecutivo cuando esa tarea corresponde al Legislativo, intentando "manipular" a los demás poderes del Estado. A su entender, esto le "recuerda a las dictaduras", ya que ahí es el "partido del líder el que anuncia cuándo van a ocurrir las cosas" que afectan a otros poderes.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del Comité de Dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntada por la posibilidad de que el PSOE esté barajando la posibilidad de que se celebre la investidura la próxima semana en el Pleno del Congreso.

Tras criticar que sigan sin fecha para ese debate de investidura que corresponde fijar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Gamarra ha censurado que sea el PSOE el que "avance" cuándo le gustaría ese debate parlamentario, algo que, a su entender, es una muestra más de la "degradación institucional" a la que les "somete Pedro Sánchez".

La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que la presidenta del Congreso "está al frente del Poder Legislativo, que no está bajo el control del Partido Socialista" y, por tanto, ya debería haber fijado la fecha de ese debate.

"Que sea el PSOE quien lo insinúe, pues sencillamente creo que demuestra una vez más el poco rubor que tienen ya a la hora de evidenciar la manipulación y el control que quieren llevar a cabo sobre el resto de los poderes. Y esto, si me lo permiten, me recuerda a las dictaduras. Yo creo que en las dictaduras suele ser el partido del líder el que anuncia cuando van a ocurrir las cosas que afectan a otros poderes y sin duda alguna ese no es el camino correcto", ha proclamado.

Dicho esto, la 'número dos' del PP ha vuelto a solicitar a Armengol que "fije ya de una vez por todas la fecha de la investidura", una tarea que no corresponde "ni al candidato socialista ni a su partido".

UNA JUNTA DE PORTAVOCES EL PRÓXIMO VIERNES

Precisamente la presidenta del Congreso ha convocado para este viernes, 3 de noviembre, una reunión de la Junta de Portavoces con idea de que cerrar ya un acuerdo sobre la composición de las comisiones parlamentarias. Los 'populares' esperan que también se fije la fecha de la investidura.

Los 'populares' sostienen que han pasado más de 25 días desde que el Rey designó a Sánchez candidato a la investidura y, en el caso de Feijóo, esa fecha se puso 24 horas después. Según argumentan, si la Junta de Portavoces lo decide el próximo viernes, como pronto será la semana del día 7 y 8 de noviembre, "superando el plazo de 35 días que tuvo Feijóo".

En la dirección nacional del PP consideran que se está intentado que la investidura de Sánchez sea en el "tramo final del plazo" --el 27 de noviembre cumple el plazo y se convocarán nuevas elecciones si no hay gobierno-- para, si no consigue ser investido, que "no haya opción de que haya un segundo intento de Feijóo", según fuentes del partido consultadas por Europa Press.

"USO PARTIDISTA DEL CONGRESO"

Desde 'Génova' evitan confirmar en este momento si Feijóo realmente se presentaría de nuevo en caso de fracasar Sánchez, una opción que algunos cargos del PP consultados por Europa Press desaconsejan por entender que si no tiene amarrados los apoyos y no lo logra, se presentaría a la campaña electoral como "perdedor".

En cualquier caso, la dirección nacional del PP ha criticado que Moncloa y Armengol taponen de antemano esa opción al ganador de las elecciones el pasado 23 de julio. "El plan de Sánchez es 'o yo o nadie'", han criticado.

Los 'populares' creen que se trata de "un uso partidista" del Congreso. "Armengol obedece órdenes del presidente en funciones, del Poder Ejecutivo. Y está sometiendo la vida parlamentaria al poder orgánico del PSOE", han criticado las mismas fuentes.