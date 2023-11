Gamarra admite actos condenables en las protestas ante Ferraz pero dice que el PP no usa el 'Pásalo' del PSOE en 2004

Responde a Isabel Rodríguez que Feijóo fue el más votado y es Sánchez, que "perdió las elecciones", el que "no asume el resultado"



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha admitido este martes que en las protestas ante la sede de Ferraz contra la amnistía se produjeron algunas actuaciones "individuales" y "puntuales" que son "condenables" y que "no le gustan", pero ha defendido el derecho de los españoles a manifestarse conforme a la ley ante los "desmanes" de Pedro Sánchez con los independentistas. Dicho esto, ha recordado a los socialistas que el PP no usa el 'Pásalo' que empleó ese partido en 2004 tras los atentados del 11 de marzo.

Así se ha pronunciado después de que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, haya pedido que Alberto Núñez Feijóo "condene con rotundidad los ataques a la sede del PSOE". "Pedimos a Feijóo que acepte de una vez por todas las reglas de la democracia y el resultado de las elecciones del 23-J", ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En una comparecencia en el Congreso, Gamarra ha defendido el "derecho" de los ciudadanos a expresar su "malestar", que es "contundente", y ha indicado que "eso debe hacerse dentro de las convocatorias" que se hagan con las "autorizaciones oportunas", como las que hará el próximo domingo el PP en las capitales de provincia de toda España o la que tendrá lugar el día 18 en Cibeles convocada por asociaciones de la sociedad civil.

"Este partido no está utilizando el 'Pasaló', como hizo por ejemplo el PSOE en otros tiempos ante las sedes del PP. Por lo tanto hay una grandísima diferencia entre el PSOE y nuestro partido y aprovecho para recordárselo a los dirigentes del PSOE", ha enfatizado. DEFIENDE QUE MARLASKA COMPAREZCA EN EL CONGRESO

Al ser preguntada sobre la valoración del Ministerio del Interior asegurando que la actuación en Ferraz fue proporcional por parte de la Policía, Gamarra se ha remitido a los comunicados de los sindicatos policiales este martes y ha aconsejado al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, a dar explicaciones.

"Creo que lo que debe hacer el ministro Marlaska, aunque esté en funciones, es comparecer en el Congreso y dar aquí las explicaciones oportunas", ha manifestado la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

Dicho esto, ha reiterado que su partido ha emitido un comunicado "claro y rotundo" --al desmarcarse de esas protestas en Ferraz-- y ha realizado un llamamiento a expresar su libertad de manifestación ante la "dureza de lo que se está negociando", "canalizándose a través de las convocatorias" autorizadas.

ACUSA DE "HIPOCRESÍA" Y "CINISMO" AL PSOE

A renglón seguido, Gamarra ha criticado además la "grandísima hipocresía y un grandísimo cinismo" por parte de cargos socialistas y la propia ministra portavoz, ya que, según ha dicho, "todos saben" que "lo que se está negociando es una amnistía y la impunidad de una serie de personas a cambio de votos" para la investidura de Sánchez.

Gamarra ha resaltado que "muchas de esas causas están abiertas" y tienen que "ver con violencia y actos vandálicos que se produjeron hace unos años" en España. "Y los mismos que se sientan con ellos para articular su impunidad, elevan la voz de esta manera ante cuestiones muy puntuales que se están produciendo, que evidentemente a mí no me gustan", ha manifestado.

En cualquier caso, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones de que, por mucho que intente que haya delincuentes que no tengan que rendir cuentas ante la Justicia, es difícil que controle el poder judicial y el Estado de Derecho en el presente y en el futuro porque es "independiente".

RESPONDE AL GOBIERNO QUE LA "INJERENCIA" ES SU LEY DE AMNISTÍA

Al ser preguntado por las declaraciones de la ministra portavoz asegurando que la imputación a Carles Puigdemont llega "cuatro años" después, a raíz de que el juez Manuel García Castellón dirija la investigación contra el expresidente catalán por los disturbios de Tsunami Democràtic, Gamarra ha resaltado que "la única injerencia que se está produciendo" es la relativa a la Ley de Amnistía que prepara el PSOE con sus socios.

Así, ha subrayado que con esa norma "lo que se está buscando a través de una negociación es anular la actuación del Poder Judicial en unas causas que afectan a una serie de personas concretas que tienen los siete votos que necesita Pedro Sánchez para permanecer en el poder".

"Ésa es la injerencia, la única injerencia", ha abundado, para recordar que la democracia tiene su base en la separación de poderes y la independencia judicial. Además, ha señalado que ella espera que siga este "normal funcionamiento" de la democracia.

En cuanto a la petición de Santiago Abascal, de romper relaciones con el Gobierno de España en aquellos gobiernos que comparte con el PP en CCAA, Gamarra ha señalado que el PP defenderá la igualdad de todos los españoles desde las instituciones, como los gobiernos autómicos, diputaciones y ayuntamientos que dirigen.

DICE QUE ES SÁNCHEZ QUIEN NO ASUME EL RESULTADO ELECTORAL

Tras asegurar que se está demostrando que Sánchez "sin el independentismo no es nada", ha criticado las declaraciones de la ministra portavoz pidiendo a Feijóo aceptar el resultado de las generales y ha dicho que el Gobierno "ha perdido la noción de la realidad" porque los españoles ya hablaron en las urnas en verano y ganó el PP.

"Hay un líder político que fue el más votado, que ese es Alberto Núñez Feijóo. Y hay un presidente hoy en funciones que perdió las elecciones y que no asume el resultado electoral", ha manifestado, para agregar que "no todo vale" y "la impunidad no puede ser la moneda de cambio en una democracia para permanecer en el poder".

Gamarra ha señalado que, aunque Sánchez sea investido, ese Gobierno "no podrá funcionar", empezando por "las profundas diferencias ideológicas y programáticas" de los partidos que lo apoyan. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de "mentir" continuamente y se ha mostrado convencida de que "todo aquello que firme", también "lo incumplirá".

Además, ha advertido que los independentistas son "insaciables" y no se conformarán con la amnistía. "Quieren más, quieren el referéndum de autodeterminación y romper el proyecto común que es España", ha declarado, para garantizar que el PP defenderá "a España de todos estos desmanes" desde las instituciones y en la calle.

SIN FECHA PARA LA INVESTIDURA

Gamarra ha criticado que sigan sin tener aún fecha para la investidura de Pedro Sánchez y lo ha achacado a que están viendo "cómo esa ley de impunidad no se cierra porque todos los días hay más delincuentes a los que incluir dentro de esa impunidad porque forman parte del círculo" de Puigdemont y Junts, que son los que "tienen los siete votos que necesita Pedro Sánchez para poder mantenerse como presidente del Gobierno".

Aunque ha dicho que "cada día" hay "más causas que deben incluirse en esa impunidad", ha avisado que "el Estado de Derecho funciona". "Por mucho que Pedro Sánchez controle no solo el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, es difícil que, aunque lo quiera, pueda controlar al Poder Judicial y pueda garantizarle a alguien que el Estado de Derecho lo va a poder controlar no solo en el presente, sino también en el futuro", ha advertido.

También ha criticado que en el Congreso en este momento "ni se legisla ni se controla", algo que ve "muy propio de quien lo único que quiere es el poder para sí mismo". "Por tanto, volvemos a denunciar cómo se está controlando el Congreso de los Diputados por parte de Pedro Sánchez, impidiendo que ejerza sus facultades", ha censurado.