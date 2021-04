Gamarra (PP): "De hoy no debe pasar que el ministro Marlaska abandone el Gobierno de España, por su dimisión o su cese"

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha subrayado este jueves en Logroño que "de hoy no debe pasar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska abandone el Gobierno de España". "Y si no lo hace a través de su dimisión debe ser por el cese por parte de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Una situación que, para la política riojana, "es ya crítica", con el último episodio, ayer mismo, del "varapalo que supone la sentencia que ayer dictó la Audiencia Nacional en referencia al cese por parte del Ministerio del Interior del coronel Pérez de los Cobos".

"Esta sentencia -ha dicho Gamarra- es una sentencia que ratifica lo que veníamos denunciando, que éste había sido un cese que se había articulado desde la arbitrariedad, y que, por tanto, ese injusto cese no podía producirse y que no debió de producirse".

A su juicio, "es de máxima gravedad lo que ayer sentenciaba la Audiencia Nacional, un fallo que lo que dice es que, desde el Ministerio del Interior, con su máximo responsable, el ministro socialista Marlaska, se instó a un servidor público a cometer un ilícito penal, con el objetivo de conocer la investigación que se estaba llevando a cabo judicialmente por el 8M y que afectaba al Gobierno central".

Es, ha insistido la portavoz 'popular', "sin duda alguna un varapalo que tiene que tener consecuencias políticas, porque lo que no puede ser es que, desde un propio Ministerio, sea el que se inste al incumplimiento de la legalidad".

"Y esas consecuencias políticas solo pueden ser la dimisión del ministro Marlaska. Y si él no dimite, debe ser cesado por Pedro Sánchez. Porque la puerta que él utilizó injustamente e ilegalmente para cesar a Pérez de los Cobos debe ser la puerta que coja el ministro para abandonar el Consejo de Ministros", ha subrayado.

En sus palabras, "estamos ante una sentencia con unos razonamientos jurídicos de extrema gravedad, que, en un Estado de Derecho no nos podemos permitir los españoles y que, por lo tanto, debe tener consecuencias y responsabilidades políticas que deben recaer sobre la figura del ministro del Interior, que no puede estar ni un solo día más después de esta sentencia al frente de este Ministerio".

LA 'PATADA EN LA PUERTA'.

Además, para Gamarra, no es el único motivo para la dimisión o cese de Marlaska. "Estamos hablando -ha incidido- de un ministro que un día sí y otro también en los últimos días está reiterando la legalidad de la 'patada en la puerta', lo que supone una vulneración de los derechos fundamentales de los españoles, sobre todo la inviolabilidad del domicilio".

"Está avalando que se vulneren los derechos fundamentales con la utilización por orden ministerial de este sistema para controlar el cumplimiento de las restricciones en el marco de la pandemia. Este es un motivo también por el que debe ser cesado el ministro Marlaska", ha insistido.

Y, en tercer lugar, ha asegurado Cuca Gamarra "además, no tenemos que olvidar que hablamos del ministro que durante los últimos meses, desde que se conformó el Gobierno socialista y comunista, todas las semanas acerca cinco presos a sus domicilios".

"Cinco presos con delitos de terrorismo, cinco presos por cinco votos con los que Bildu respalda al Gobierno de España", ha resaltado la diputada riojana del PP, que ha asegurado que "este planteamiento es inmoral".

Por eso, ha considerado que "hemos llegado a un punto en el cual el Gobierno de España confunde a Montesquieu con Maquiavelo y cree que el fin justifica los medios, y en un Estado de Derecho y en nuestra democracia, el fin no justifica los medios".

Así, ha señalado que "el fin de querer conocer una investigación que afecta a un Ministerio no justifica que se inste a un servidor público a que vulnere la legalidad vigente".

"El fin no justifica los medios -ha añadido- para garantizarte un apoyo de cinco votos a cambio del acercamiento de presos que ni condenan el terrorismo ni están colaborando para el esclarecimiento de los más de 390 crímenes terroristas que aún hoy están sin resolver".

Y ha concluido aseverando que "el fin no justifica los medios para que se pisoteen los derechos fundamentales de los españoles con la 'patada en la puerta' vulnerando la inviolabilidad del domicilio".

"Sin duda alguna, estamos en un momento crítico, no hay duda de que no podemos seguir en esta situación. De hoy no debe pasar que el ministro Marlaska abandone el Gobierno de España y si no lo hace a través de su dimisión debe ser por el cese por parte de Pedro Sánchez", ha finalizado Cuca Gamarra.