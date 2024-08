Gamarra urge a Sánchez a convocar ya la conferencia de presidentes para dar "respuesta de Estado" a la inmigración

Afirma sobre las polémicas palabras de Albiol: "Se están viviendo situaciones que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben"



BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declare "la situación de crisis migratoria" en España y convoque mañana mismo la conferencia de presidentes para dar "una respuesta de Estado" al problema de "la inmigración irregular". Además, le ha exigido la defensa de las fronteras españolas para "poner freno a las avalanchas que se están viviendo un día tras otro".

Gamarra, que se ha trasladado a Bilbao para visitar la txosna Kaioak instalada por los populares de Bilbao con motivo de las fiestas de la capital vizcaína, se ha referido al tema de "la inmigración irregular" que llega a las costas de España, una cuestión "que no le importa absolutamente nada a Sánchez".

"Lo único que le importa es sobrevivir él al frente del Gobierno de España, mantenerse en el poder, pero no los problemas reales de la sociedad española. Y la inmigración irregular es un problema real y actual. Estamos viendo una crisis migratoria", ha añadido.

Cuca Gamarra ha dicho que mañana, "por fin, va a aparecer Pedro Sánchez" este verano, en alusión a la reunión que mantendrá este viernes en La Palma el presidente del Gobierno central con el de Canarias, Fernando Clavijo, "con quien no se ha reunido para afrontar esta crisis, pero tampoco se ha reunido con el resto de presidentes autonómicos".

Por ello, ha pedido a Sánchez que, en ese encuentro de mañana, "en primer lugar, afronte y asuma su responsabilidad" como presidente del Ejecutivo, sobre todo en lo que se refiere a "la necesidad de una política migratoria de Estado, que tiene que pasar indiscutiblemente por la convocatoria inmediata de la conferencia de presidentes".

PROBLEMAS DE ESTADO

"Porque los problemas de Estado los tenemos que afrontar entre todos y la solidaridad la tenemos que abordar desde esos instrumentos que existen y que él se niega a convocar, pero que están ahí para dar respuestas de Estado a los problemas de Estado", ha insistido.

Por ello, además de exigir la declaración de la crisis migratoria y la convocatoria de la conferencia de presidentes, ha reclamado "una política real en países terceros, donde es necesario actuar", y la defensa de las fronteras de España, para "poner freno a las avalanchas que se están viviendo un día tras otro". "Ya va siendo hora de que Pedro Sánchez abandone la toalla y sus vacaciones y empiece a gobernar", indicado.

Gamarra ha dicho que, aunque Pedro Sánchez "no tenga capacidad porque ha decidido gobernar sin un respaldo parlamentario", eso no significa que el resto no estén "dispuestos, a través de los gobiernos autonómicos, a través de las alcaldías, a abordar esta situación, pero desde la responsabilidad y desde una política seria y responsable en materia migratoria que exige protección de fronteras, actuación en países terceros, hacer que esto sea un problema de Europa y, por supuesto, la declaración de una situación de crisis migratoria que es real y actual".

A su juicio, la solución tiene que venir, "no solo de un reparto de menores, sino de medios económicos y recursos humanos", de forma que se aborde el problema y "se evite que muchas personas pierdan la vida" intentando llegar a las costas españolas. "Este es el drama que se vive todos los días y todas las noches en España y que a Pedro Sánchez ni tan siquiera le quita el sueño", ha vuelto a reprochar.

A preguntas sobre la petición por parte de Canarias de solidaridad al resto de comunidades autónomas, muchas de gobernadas por el PP, para acoger a menores migrantes, Cuca Gamarra ha dicho que han sido "muy claros y, sobre todo, muy responsables", al plantear la necesidad de "una política migratoria real, efectiva y de Estado".

En este sentido, ha reiterado que "no se trata única y exclusivamente de repartir a los menores que están en Canarias como si fueran mercancía" porque "hace falta una política migratoria integral y ordenada", que "contemple también un trabajo desde la política exterior española a los países de origen y se aborde como una política europea".

Según ha destacado, se trata de "un planteamiento que solo un presidente del gobierno puede llevar a las instituciones europeas". Por ello, ha dicho que Pedro Sánchez no puede "mirar hacia otro lado" porque "se agudiza la situación en España".

PALABRAS DE ALBIOL

Cuca Gamarra también se ha referido a las polémicas declaraciones realizadas sobre los migrantes por alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. "Yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben", se ha limitado a afirmar.

Albiol, a través de las redes sociales, relató que en un ferry desde Ibiza a Barcelona "habían embarcado diez hombres marroquíes" que "tenían teléfono, casi todos gafas de sol, aspecto saludable, alguno con un cuerpo de gimnasio y estaban haciéndose fotos con el signo de la victoria". Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo", advirtió el regidor el PP.

DELITOS DE ODIO

En cuanto a las propuestas de reformas legales planteadas por el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, para evitar delitos de odio en las redes sociales, Gamarra ha señalado que el PP siempre ha defendido luchar contra este tipo de hechos delictivos.

En concreto, ha dicho que han presentado numerosas iniciativas "que tiene que ver con el espacio digital, donde no puede haber impunidad". "El Código Penal que está en las calles también está en vigor plenamente en el espacio digital, que no puede ser impune", ha añadido.

No obstante, ha llamado a "no caer en ninguna trampa porque no puede ser Pedro Sánchez el que diga lo que está bien o está mal, lo que se puede decir o no, lo que es odio o no es odio".

Por ello, ha pedido que haya un debate "sereno" en el que participen especialistas y profesionales para "establecer los límites", pero teniendo "muy presente el respeto a la libertad de expresión". "Está claro que contra el odio y con todo lo que pueda ser injurias o calumnias no hay espacios de impunidad, pero también decimos alto y claro que no va a ser Sánchez el que nos diga al resto de los españoles lo que es odio o no lo es, porque es peligrosísimo en una democracia", ha concluido.