Gamarra ve al PSOE en "psicosis" por la corrupción y Montero replica: lo que da miedo es que el PP cuestione elecciones

Montero reta al PP a apoyar la ley contra prostitución del PSOE tras acusar Gamarra al Gobierno de tener "miedo" al voto de las mujeres

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que en el Gobierno y el PSOE están "temblando" y en "situación de psicosis" porque tienen miedo al "siguiente audio", al "próximo informe de la Unidad Central Operativa" de la Guardia Civil o al próximo auto judicial sobre la presunta corrupción que les afecta. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, le ha replicado entonces que lo que da "miedo" es que el PP cuestione el sistema electoral español.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Montero ha recalcado al PP que "respetar la democracia significa aceptar sus reglas de juego" y ha subrayado que el Ejecutivo de PSOE y Sumar es "un Gobierno legítimo salido de las urnas", algo que, a su juicio, la formación de Alberto Núñez Feijóo no ha "querido aceptar".

"Me pregunta a qué teme este Gobierno. ¿Sabe qué da miedo, señora Gamarra? Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda", ha espetado a la 'número dos' del PP tras las declaraciones de estos días de cargos del PP y el expresidente José María Aznar no descartando la posibilidad de que Pedro Sánchez pudiera amañar unas elecciones tras los audios que se han conocido sobre las primarias del PSOE.

Además, Montero ha dicho que "da miedo un partido que reforma su sede con dinero negro", que "es capaz de utilizar" la Policía "para espiar a sus rivales políticos" y que "ampara y protege a los corruptos", una aseveración que ha provocado las risas en la bancada de la oposición.

GAMARRA: "UNA COARTADA PARA ROBAR DESDE EL PRIMER DÍA"

En su turno, Gamarra ha afirmado que en España hay un Gobierno "en vilo" y "en situación de psicosis" porque tienen "miedo al siguiente audio", a la "próxima conversación de un ministro comprando una mujer" y a que "aparezcan los contratos" del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán "con alguna firma".

Además, ha aludido a la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE Ferraz y en Transportes "mientras intentan sacar cajas por la puerta de atrás", al hecho de que una "actriz porno" quisiera "ocultar un pendrive" en los pantalones, o que dos secretarios de Organización de Pedro Sánchez tuvieran que declarar en el Supremo "junto al portero de puticlub que les grababa". A su entender, esas son las imágenes "que retratan al sanchismo".

Tras asegurar que "el cerco se estrecha", ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber conocido la corrupción "desde el principio". "O bien lo sabía porque daba las órdenes o bien miraba para otro lado porque intentaba aprovecharse del sistema corrupto", ha enfatizado.

La secretaria general del PP ha criticado que el Gobierno quiera "impedir" que los españoles voten en las urnas y "evitar a toda costa la democracia" porque "ahora toda España sabe que el sanchismo solo ha sido una excusa para la corrupción y una coartada para robar desde el primer día".

"Se atrincheran para protegerse", ha afirmado, para agregar que lo que están viendo los españoles los últimos días es "la evidencia de la descomposición del Gobierno", aunque para Pedro Sánchez sean "tres anécdotas". Es más, ha dicho que hasta los socios del PSOE "han certificado la defunción de este Gobierno".

Gamarra ha insistido en reclamar una vez más el adelanto de las elecciones. "¿Sabe a qué tienen miedo? A que hablemos los españoles. Especialmente a que hablemos las mujeres", ha aseverado, aludiendo así a los comentarios sobre mujeres y prostitución que se han conocido en el informe de la UCO entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

MONTERO LE PREGUNTA SI APOYARÁ LA LEY CONTRA LA PROSTITUCIÓN

Montero le ha replicado entonces: "¿Va a hablar de las mujeres, señora Gamarra? Volvemos a traer la ley de abolición de la prostitución. ¿A ver qué vota el PP?", ha interpelado a los diputados 'populares'.

La vicepresidenta primera ha asegurado que también "da miedo un partido" como el PP que "no es capaz de garantizar en la ponencia política de su cónclave el poder adquisitivo" de los pensionistas y que "no tiene propuestas" en materia de vivienda y sanidad, al tiempo que "abraza los postulados machistas y racistas que propugna la extrema derecha". "Todo esto da miedo, señora Gamarra, pero ¿sabe una cosa? Al Partido Popular no le tenemos ningún miedo", ha proclamado.

Después de que Gamarra haya recalcado a Montero que hasta sus "propios compañeros" ponen "en cuestión el resultado de las primarias", la vicepresidenta primera del Gobierno ha echado en cara al PP que hable de primarias cuando el PP ahora las va a eliminar en su congreso de julio.

"¿Ustedes van a hablar de primarias? ¿Que en el próximo cónclave van a suprimir las pocas primarias y, por tanto, la democracia interna que tenían en su partido?", ha dicho Montero a los 'populares'.

Finalmente, Montero ha recalcado que ante la corrupción, la reacción del PSOE es "pedir el acta al señor Santos Cerdán" y provocar su salida del partido, marcando distancias con la actuación del PP, ya que, según ha dicho, al extesorero Luis Bárcenas se le puso "sueldo, chófer y coche oficial".