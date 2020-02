Gambia.- Gambia reabre dos radios cuyas emisiones suspendió tras una protesta contra el presidente del país

Gambia.- Gambia reabre dos radios cuyas emisiones suspendió tras una protesta co

Gambia.- Gambia reabre dos radios cuyas emisiones suspendió tras una protesta co - PRESIDENCIA DE GAMBIA - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gambia ha reabierto este miércoles dos radios cuyas emisiones suspendió en enero tras unas protestas contra el presidente, Adama Barrow, y ha retirado los cargos contra cuatro periodistas que trabajan para estos medios.

El ministro de Justicia gambiano, Abubacarr Tambadou, ha resaltado que el Ejecutivo "ha aprendido lecciones de este episodio" y ha agregado que las autoridades buscan "fortalecer la democracia". La medida afecta a las emisoras Home Digital FM y King FM.

Así, ha señalado que en este proceso "habrá carencias, no sólo por parte del Gobierno, sino también por el resto de secciones de la sociedad gambiana, incluidos los trabajadores de los medios".

Por su parte, el presidente del Sindicato de Prensa de Gambia (GPU), Sheriff Bojang, ha destacado que "si bien es un gobierno de transición y se espera que muchas cosas salgan mal, en este caso muchas cosas salieron mal".

"Salimos de una dictadura brutal, en la que medios eran cerrado a través de llamadas telefónicas o una persona que se presentaba sin decencia o dignidad a dar una carta en la que ponía que había un cierre", ha relatado.

En este sentido, Bojang ha destacado que el GPU "vio un patrón similar en este caso". "No queremos que esto pase y nuestra esperanza es que no pase de nuevo", ha añadido, tal y como ha recogido el diario gambiano 'The Point'.

"Nuestra posición es que la reapertura de las dos emisoras de radio y la retirada de los cargos es un gesto de buena voluntad, pero aún es necesario hacer más", ha zanjado.

El anuncio ha llegado un día después de que un tribunal del país concediera la libertad bajo fianza a varios altos cargos del movimiento ciudadano 'Three Years Jotna', que exige la dimisión de Barrow, tras su detención durante una protesta en Banjul.

Las manifestaciones, que derivaron en enfrentamientos, se saldaron con más de 135 detenidos. Pese a que la protesta recibió autorización en un primer momento, fue posteriormente prohibida por las autoridades.

Tras ello, el portavoz del Ejecutivo, Ebrima Sankareh, anunció la ilegalización del movimiento, al que describió como "subversivo, violento e ilegal".

Asimismo, ordenó la suspensión de las emisoras "hasta que se publiquen las investigaciones policiales sobre una violación de sus licencias", al tiempo que denunció que "emitieron mensajes incendiarios y permitieron ser usadas como plataformas para incitar a la violencia".

PETICIONES PARA LA DIMISIÓN DE BARROW

El presidente hace frente a un incremento de los llamamientos a presentar la dimisión y convocar elecciones, tal y como se comprometió tras asumir el cargo en 2017, contexto en el que ha surgido 'Three Years Jotna' (Tres Años son Suficientes).

Barrow accedió a la Presidencia como candidato de unidad de una serie de partidos opositores al exmandatario Yahya Jamé con el compromiso de que liderara un gobierno provisional durante tres años antes de convocar elecciones, a las que no se presentaría.

Sin embargo, parte de la coalición aceptó apoyar un mandato de cinco años, como contempla la Constitución, lo que ha provocado divisiones internas y ha derivado en protestas en las que han participado miles de personas.

Ante ello, Barrow creó recientemente su propio partido político y se negó a abandonar el cargo el 19 de enero, fecha en la que se cumplían los citados tres años de mandato.

Barrow, una figura relativamente desconocida cuando logró el apoyo de la coalición para presentarse a las presidenciales celebradas el 1 de diciembre de 2016, se impuso en la votación a Jamé, quien llevaba en el poder desde 1994, cuando encabezó un golpe de Estado.

Gambia es uno de los países más pequeños de África y solo ha tenido tres gobernantes desde que consiguió su independencia en 1965. El régimen de Jamé ha sido denunciado por torturar y matar a opositores y activistas de los Derechos Humanos.