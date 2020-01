Gambia.- El presidente de Gambia crea su propio partido en medio de las presiones para que renuncie

Publicado 01/01/2020 20:33:41 CET

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Gambia, Adama Barrow, cuenta desde este martes con su propio partido político en medio de la campaña de presión para que abandone su cargo el próximo 19 de enero, cuando se cumplen tres años de su llegada al poder.

La Comisión Electoral Independiente del país africano anunció el martes en un comunicado que había quedado registrado el nuevo Partido Nacional del Pueblo, con Barrow como su secretario general interino, tras cumplir con todos los requisitos previstos por la ley.

El anuncio se produce el medio del pulso que mantiene el mandatario con el Partido Demócrata Unido (UDP), del que otrora fue miembro, y también con una parte de la sociedad.

Dicho pulso se debe a que Barrow ha expresado su deseo de completar el mandato de cinco años para el que fue elegido en 2016 pese a que antes de ser nombrado candidato de una coalición de partidos de oposición se habría comprometido a que solo lo ocuparía durante tres años en caso de ser electo.

En virtud de dicho acuerdo, Barrow se habría comprometido no solo a celebrar nuevas elecciones para finales de 2019, algo que no ha mantenido, sino que además no sería candidato a las mismas.

El pasado 16 de diciembre, miles de personas participaron en una protesta en Banjul convocada por el movimiento 'Three Years Jotna', el cual entregó al presidente al término de la misma una petición para que presente su dimisión y convoque elecciones, dándole de plazo hasta el 19 de enero, cuando se cumplen tres años de su llegada al poder. De no obtener respuesta, han amenazado con nuevas movilizaciones.