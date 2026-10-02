García Brustenga plantea que España puede consolidarse como un motor industrial

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS)

España tiene la oportunidad de consolidarse, en el plazo de diez años, como uno de los motores económicos e industriales de Europa. Así lo plantea Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Turismo y presidente de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en el nuevo episodio del videopodcast La Mirada de EOI. Una conversación que conecta las grandes decisiones sobre el futuro industrial del país con cuestiones que afectan directamente a empresas, emprendedores y profesionales: cómo competir, qué capacidades desarrollar y cómo afrontar el cambio.

Conducido por Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de EOI, el sexto episodio combina el análisis de la transformación industrial con una aproximación a las experiencias y convicciones personales de quien participa en su impulso desde la gestión pública. A lo largo de cerca de 46 minutos, García Brustenga aborda la autonomía estratégica, la transición digital y verde, el emprendimiento y el papel de la formación en el desarrollo económico y social.

España ante una oportunidad industrial para la próxima década

García Brustenga sitúa la reindustrialización en un contexto marcado por las lecciones de la pandemia y las tensiones geopolíticas y comerciales. En su análisis, disponer de capacidad para producir bienes críticos se ha convertido en una necesidad estratégica, con consecuencias para la seguridad de los suministros, la actividad empresarial y la vida cotidiana.

Esta recuperación industrial coincide, además, con dos grandes transformaciones: la digitalización, acelerada por la inteligencia artificial, y la transición hacia modelos más sostenibles, apoyados en la descarbonización, las energías renovables y la circularidad. El secretario de Estado explica cómo la inversión pública puede contribuir a movilizar inversión privada para modernizar la industria y reforzar su competitividad a largo plazo.

En ese recorrido, aborda la necesidad de actualizar el marco normativo industrial para responder a desafíos tecnológicos, ambientales y geopolíticos muy diferentes de los de 1992. También distingue entre la transformación de sectores consolidados —como la química, la siderurgia, la automoción y la industria farmacéutica— y el impulso de ámbitos como el espacio, los semiconductores, la biotecnología, la defensa y la ciberseguridad.

Su visión para la próxima década combina ambición y aprendizaje: fortalecer la confianza en las empresas y los productos españoles, competir con los grandes países industriales europeos y mantener la humildad necesaria para seguir mejorando.

Inteligencia artificial: invertir, aprender y transformar

Uno de los momentos centrales del episodio llega cuando se plantea un dilema: acelerar la incorporación de inteligencia artificial a los procesos productivos o frenar esa transformación para proteger los empleos actuales.

García Brustenga defiende la adopción de esta tecnología y la inversión para comprenderla y utilizarla adecuadamente. Vincula esa apuesta con la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica, y destaca su potencial para mejorar los procesos, los productos y la toma de decisiones.

Desde su perspectiva, la formación resulta decisiva para que los profesionales puedan aportar más valor mediante el uso de estas herramientas. La conversación sitúa así el desarrollo de capacidades en el centro de la transformación tecnológica: aprovechar la IA exige personas preparadas para incorporarla a su trabajo y revisar, cuando sea necesario, los modelos de negocio.

Qué necesita una startup para crecer

La experiencia de García Brustenga en ENISA aporta otra de las reflexiones de interés para el tejido empresarial: una buena solución técnica necesita financiación y mercado para convertirse en una empresa capaz de escalar.

El secretario de Estado identifica la innovación y la escalabilidad como elementos esenciales y explica la importancia de reunir tres capacidades de liderazgo: la técnica, para desarrollar el producto; la financiera, para anticipar y sostener el crecimiento; y la comercial, para identificar clientes, mercados y oportunidades.

También destaca el papel de las startups como impulsoras de cambios que pueden extenderse a grandes empresas y sectores consolidados. Su reflexión sobre el emprendimiento va más allá de crear una compañía: reivindica una actitud que permita asumir riesgos, aprender, proponer mejoras y abrir nuevas posibilidades desde cualquier responsabilidad profesional.

La persona detrás de las decisiones

La Mirada de EOI ofrece también un espacio para conocer al invitado más allá de su cargo. Una fotografía de la Carrera de las Empresas y unos materiales de pintura dan pie a hablar de trabajo en equipo, retos personales y creatividad.

García Brustenga comparte su afición por el deporte, la acuarela y otras expresiones artísticas, y explica cómo tomar distancia de los problemas puede ayudar a encontrar soluciones. Vincula el desarrollo profesional con el crecimiento personal y anima a cultivar intereses que amplíen la perspectiva y estimulen nuevas ideas.

El episodio aborda, asimismo, la importancia de buscar mentores, escuchar otras posiciones y construir acuerdos duraderos. En su reflexión sobre el liderazgo público, defiende el diálogo y la colaboración entre personas e instituciones con sensibilidades diferentes para hacer posibles proyectos de futuro.

Formación y conocimiento al servicio del bien común

Como presidente de EOI, García Brustenga pone en valor una comunidad que combina conocimiento, reflexión y apertura a nuevas ideas. Relaciona los principales cambios de su propia trayectoria con momentos de formación y aprendizaje, y destaca la contribución de la Escuela al desarrollo de profesionales capaces de impulsar la transformación industrial.

Subraya, además, el valor de orientar ese aprendizaje al bien común y la importancia de extender sus oportunidades a los distintos territorios. La conversación conecta así la misión de EOI con un reto compartido: preparar a las personas que harán posible una industria más moderna, competitiva y sostenible.

El episodio completo de La Mirada de EOI con Jordi García Brustenga está disponible en el canal de YouTube de la Escuela de Organización Industrial:

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