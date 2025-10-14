Gay asegura que Barcelona "seguirá protegiendo" a los periodistas amenazados de México

Archivo - La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, atiende a los medios este viernes. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha asegurado que la capital catalana "seguirá protegiendo, acogiendo y acompañando" a los periodistas amenazados de México en el marco del programa municipal puesto en marcha en 2018.

En un acto para hacer balance de la iniciativa, ha reivindicado la labor de los profesionales mexicanos que "mantienen la llama de la prensa libre" en su país, y ha defendido que no puede existir democracia sin un periodismo que cuestione, fiscalice e ilumine.

Aprovechando la participación de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) como ciudad invitada, el consistorio ha publicado el libro 'Seguir contándolo', escrito por Majo Siscar y Sandra Vicente, que recoge la experiencia del programa.

INICIATIVA

La iniciativa surgió en 2017 con una prueba piloto y el año siguiente se puso en marcha con el objetivo de ofrecer un respiro a los profesionales amenazados, acompañarlos, ayudarles a recuperarse de la situación a la que están expuestos y visibilizar su situación.

Como principal impulsor, el consistorio se encarga de tramitar los permisos de residencia temporales en Barcelona de los beneficiarios, además de proporcionarles un acompañamiento integral con alojamiento, manutención, apoyo psicosocial y sanitario, tarea para la que dedica unos 130.000 euros.