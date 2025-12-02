El principal candidato opositor a las elecciones acusa al presidente depuesto de perpetrar un autogolpe

Imagen de archiovo de una calle en Guinea Bissau. - Europa Press/Contacto/Si Yuan

La familia del opositor Domingos Simoes Pereira alerta de su mal estado de salud y pide su puesta en libertad

La Comisión Electoral descarta la posibilidad de finalizar el recuento de votos debido al "robo" de las actas

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El principal candidato opositor a las elecciones presidenciales celebradas en Guinea Bissau, Fernando Dias da Costa, ha acusado este martes al presidente derrocado del país, Umaro Sissoco Embaló, de perpetrar un autogolpe de Estado y "socavar la voluntad popular" expresada en las urnas.

Así, ha asegurado que se encuentra "sano y salvo" y ha reiterado que tanto Embaló --que abandonó el país tras la asonada militar-- como su círculo cercano "no lograrán su propósito", según declaraciones recogidas por el diario 'O Democrata'.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a las Fuerzas Armadas del país para que faciliten una "conclusión del proceso electoral sin interferencia" y ha denunciado estar sufriendo actos de "persecución" e "intimidación", al tiempo que ha acusado a los militares de disparar contra su residencia y contra el inmueble que sirvió de sede para su campaña electoral.

Además, ha denunciado agresiones contra varias personas que se encontraban en el domicilio de una de sus familiares y ha exigido la liberación del influyente opositor Domingos Simoes Pereira para "restablecer el clima de tranquilidad en cumplimiento de las normas electorales hacia una paz duradera".

Sobre las informaciones que apuntan a que la Comisión Nacional Electoral (CNE) del país no ha contado con las condiciones técnicas suficientes para poder publicar los resultados de la votación, ha aseverado que "todos los candidatos cuentan con las actas", por lo que "solo falta la recopilación de los datos".

"Estas actas", ha asegurado, "reflejan que gané las elecciones", así que "no aceptaré resultados discrepantes". Por ello, ha pedido a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) que se mantenga "firme y no vacile" a la hora de "defender la legalidad democrática".

EL ROBO DE LAS ACTAS

Sin embargo, el propio CNE ha asegurado que no tiene la capacidad de certificar los resultados electorales dado que "un grupo de hombre armados confiscaron las actas". El portavoz de la entidad, Idriça Djaló, ha asegurado que "además de realizar actos vandálicos contra la sede del CNE y hacerse con objetos personales de sus trabajadores, se llevaron documentos".

Entre los documentos robados se encontraban las hojas de recuento, lo que hace imposible seguir adelante con el proceso electoral de las elecciones celebradas el pasado 23 de noviembre, según ha explicado, al tiempo que ha detallado que, en el momento de la incursión de este "grupo de hombres armados encapuchados", la comisión "solo tenía en su poder las hojas de recuento originales de la comisión regional".

Djaló ha matizado que generalmente la CNE tiene hasta las 14.00 horas (hora local) del tercer día después de las elecciones para recabar todos los votos a nivel regional y en el extranjero, que deben ser enviados a la CNE a través de las comisiones regionales. "Esto no pasó porque la institución fue invadida por un grupo de hombres armados que siguen sin identificarse", ha zanjado.

LA FAMILIA DE SIMOES PEREIRA EXIGE SU LIBERACIÓN

Por su parte, la familia de Simoes Pereira ha alertado de que su estado de salud "se ha agravado significativamente" durante las últimas 24 horas y a medida que permanece encarcelado. Los familiares denuncian que el "cambio de los guardias penitenciarios" ha provocado una "falta total de acceso a alimentos", con "graves consecuencias para su salud física y mental".

"Los hechos descritos constituyen una clara violación de los Derechos Humanos, así como del derecho a la libertad y a la seguridad personales y a la protección contra la detención arbitraria", han señalado en un comunicado.

El opositor fue detenido el 26 de noviembre por efectivos de la junta militar en un operativo "caracterizado por una fuerte presencia militar", han sostenido, al tiempo que han denunciado que "inicialmente fue llevado a un lugar desconocido".

"Se encuentra privado de libertad, sin poder recibir visitas familiares ni consultar a un abogado. Se encuentra encarcelado en condiciones inhumanas que violan directamente su integridad física, intelectual y moral", han advertido, no sin antes apuntar a la junta y a Embaló como "responsables" de estos actos "y de sus consecuencia".