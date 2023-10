La Generalitat pide al Gobierno "cumplir" la oficialidad del catalán en la UE tras aplazarse el debate

Descarta valorar la posición de Letonia y celebra que "no hay vetos" en el Consejo de la UE



BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha exigido al Gobierno central "cumplir" con la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) después de que este martes se haya aplazado el debate en el Consejo de la UE.

"No estamos donde estábamos. Llevarlo nuevamente a la mesa del Consejo por parte del Gobierno español no es cumplir, no es suficiente y el Gobierno del Estado deberá de cumplir", ha afirmado en rueda de prensa este martes, junto con el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, tras la reunión del Consell Executiu,

Plaja ha reconocido que "se están dando pasos" y ha celebrado que la tramitación sobre la oficialidad del catalán continúe, tras lo que ha añadido que el Govern ha recibido con positivismo que algunos Estados han hecho explícito su apoyo, ha dicho textualmente.

"Debe quedar clarísimo que queremos la plena oficialidad. El Govern no aceptará nada que no sea eso", ha subrayado la portavoz, que ha añadido que se trata de un tema de justicia lingüística y que no es una excepción hacer oficial el catalán en la UE.

Plaja ha negado que esto pueda provocar un efecto dominó en otras lenguas europeas, ya que considera que el del catalán es "un caso único", ya que es una lengua con más de 10 millones de hablantes y una de las 15 lenguas más habladas en el continente, según ella.

Ha descartado valorar la posición contraria de Letonia: "Lo que es importante y lo que es relevante es lo que hemos destacado desde el principio: que no hay vetos", ha celebrado Plaja, que ha explicado que así lo ha podido comprobar el Govern en las últimas semanas en contactos con representantes de los 27 países de la UE.

La portavoz del Ejecutivo catalán ha lamentado que estos contactos "aún no han dado el fruto" que desde el Govern se esperaba, pero ha deseado que más pronto que tarde la oficialidad del catalán sea una realidad.

EL COSTE DE LA OFICIALIDAD

Plaja ha sostenido que el coste económico de hacer oficial el catalán en la UE "no debe ser un impedimento", y ha subrayado que la defensa de los derechos de los ciudadanos, en este caso derechos lingüísticos, no se debe ceñir a una discusión económica, según ella.

Ha especificado que, según datos de la Comisión Europea, el coste de traducciones de las 24 lenguas actuales en el conjunto de las instituciones europeas es de unos 1.000 millones de euros al año, lo que supone "menos de un 1% del presupuesto europeo, poco más de dos euros por ciudadano al año".