Tres muertos en una explosión de un camión cisterna en Ghana

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han muerto y siete más han resultado heridas por la explosión de un camión cisterna en Accra, la capital de Ghana, según han informado las autoridades.

El conductor del camión cisterna perdió el control del vehículo y provocó un incendio que afectó a otros diez vehículos. Bomberos de las estaciones de Suhum y Bunso se desplazaron al lugar poco antes de las 5.00 horas de la madrugada, informa el periódico ghanés 'Graphic Online'.

En el accidente hay un autobús y varios vehículos más implicados, además del camión cisterna cargado de combustible, según testigos presenciales, que destacan que los vehículos han quedado totalmente calcinados.