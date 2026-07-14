Elcomisario Maros Sefcovic y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, sostienen el Tratado de Gibraltar, mientras saludan la firma el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro presidente de Gibraltar, Fabian Picardo - XAVIER LEJEUNE / EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido han puesto este martes firma al acuerdo que normalizará las relaciones de Gibraltar con el bloque comunitario tras años en el limbo por la ruptura del Brexit y que tendrá entre sus principales hitos la supresión esta medianoche de la Verja que durante un siglo separó el Peñón.

El comisario europeo y negociador para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, ha sido el encargado de rubricar el Tratado en nombre de los 27, mientras que por parte del Gobierno británico el encargado de firmar ha sido el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

"Ha llevado cuatro años de negociación paciente y compleja, pero el resultado habla por sí mismo: Prosperidad compartida, cooperación más estrecha y no más barreras para unas 15.000 personas que cruzan entre España y Gibraltar todos los días. Es una sensación muy especial ver caer una valla", ha celebrado Sefcovic, en un comunicado posterior a la firma.

Bruselas destaca que el acuerdo "promoverá la prosperidad compartida y unas relaciones más estrechas y constructivas entre Gibraltar y las autoridades españolas, salvaguardando al mismo tiempo plenamente Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera".

Por su parte, el secretario de Estado británico ha resaltado que "este histórico acuerdo brinda certidumbre a los ciudadanos y las empresas de Gibraltar, protege la soberanía británica, nuestras instalaciones militares y tiene el pleno respaldo del Gobierno y el Parlamento" gibraltareños.

Asimismo, Doughty ha querido dejar claro que el respaldo de Londres a la colonia "sigue siendo tan fuerte como la 'Roca'", como se denomina en inglés al Peñón. "Este acuerdo abre un nuevo capítulo con la UE y España, respaldando el empleo, el crecimiento y la prosperidad a ambos lados de la frontera", ha celebrado en un comunicado.

Junto a Sefcovic y Doughty en la ceremonia en la sede de la Comisión Europea, aunque no han firmado el texto legal, han estado sentados el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ya que, como ocurrió en las rondas políticas de negociación, el primero ha acompañado a la delegación europea y el segundo, a la británica.

La ceremonia de apenas unos minutos ha concluido sin declaraciones a los medios presentes, con una fotografía de los cuatro sosteniendo el Tratado ya firmado, que recoge 336 artículos y varios anexos que, en total, ocupan cerca de un millar de páginas.

Con la firma de Bruselas, el Tratado podrá empezar a aplicarse de manera provisional esta medianoche, mientras se completa el procedimiento de ratificación necesario para su entrada en vigor definitiva, que requiere del lado europeo del aval del Parlamento Europeo en una votación en sesión plenaria, estimada para finales de año.

Con todo, las disposiciones clave del acuerdo podrán aplicarse ya desde su entrada en vigor y, para marcar este paso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará el miércoles a La Línea de la Concepción (Cádiz) para marcar el fin de la Verja y la supresión de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.

NO CAMBIA "NI UNA COMA" EN LAS RECLAMACIONES DE SOBERANÍA

En declaraciones a la prensa a la salida de la ceremonia, Albares ha dejado claro que la reivindicación de la soberanía de Gibraltar por parte de España "no cambia un ápice" con el acuerdo que han firmado en Bruselas la UE y Reino Unido y que regirá la relación del Peñón con el bloque tras el Brexit.

El ministro ha recordado que la cuestión de la soberanía está recogida en el Artículo 2 del Tratado, que protege tanto la posición española como la británica respecto al Peñón, que España cedió a Reino Unido en virtud del Tratado de Utrecht de 1713. "España no cambia una coma a su reclamación de soberanía (...) nuestra posición sigue siendo la misma", ha insistido.

Albares ha defendido que lo que hace el acuerdo es "dar un salto espectacular" hacia un futuro de "cooperación y convivencia" entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. "Dejamos atrás nada más y nada menos que tres siglos marcados por la desconfianza y la confrontación" para avanzar "juntos hacia un futuro lleno de oportunidades", ha esgrimido.

Del mismo modo, el ministro principal de Gibraltar ha celebrado que el acuerdo "marca un antes y un después" en las relaciones porque desde esta medianoche se pondrán fin a los controles aduaneros y se garantizará la libre circulación entre el Peñón y la UE; al tiempo que ha buscado restar importancia del peso de las reclamaciones de soberanía en el texto, frente a los puntos de entendimiento.

Picardo ha dicho a los periodistas que el acuerdo "no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía" del Peñón, mientras que garantiza el fin de los controles aduaneros y establece la libre circulación entre el territorio y la UE.

Así, ha querido poner en valor "todo en lo que estamos de acuerdo", en referencia a la normalización de las relaciones entre británicos y europeos tras el Brexit, y subrayar que la cuestión de la soberanía ocupa "una página" de las "1.178" que ocupan el total de 336 artículos y varios anejos que completan el acuerdo sobre Gibraltar.

"Las 1.178 páginas nos permiten ver también todo en lo que estamos de acuerdo, todo en lo que vamos a trabajar conjuntamente, cómo vamos a usar este Tratado para que las vidas de las personas en la zona sean mejor", ha expresado Picardo, para después apuntar que los esfuerzos de una y otra parte se centran ahora en que "el pasado sea aquel en donde estábamos de espaldas unos a otros" y ahora "se quite la burocracia del medio, de la vida de las personas y que donde antes había una verja, ahora hay solamente fluidez".