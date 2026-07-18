Gibraltar confirma que el aeropuerto opera con normalidad tras la primera fase del Sistema de Entradas y Salidas

Archivo - Detalle del aeropuerto en el día previo del National Day en Gibraltar, a 9 de septiembre de 2024 en Gibraltar. La Fiesta de Gibraltar, que se celebra anualmente el 10 de septiembre, es una de las dos fiestas locales oficiales del territorio de u - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GIBRALTAR 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Fronteras y Guardacostas (BCA) y el Servicio de Aduanas (HM Customs) de Gibraltar han confirmado que no se ha producido ni se ha presenciado ningún incidente en ninguno de los vuelos de este pasado viernes y que un vídeo reciente que circula en las redes sociales se basa en afirmaciones falsas. Por tanto, el aeropuerto opera con normalidad tras la primera fase del Sistema de Entradas y Salidas (SES).

Según ha informado el Servicio de Información del Gobierno de Gibraltar en España en una nota, el Gobierno ha revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad y ha recabado declaraciones de funcionarios de la BCA y del Servicio de Aduanas, que confirman que las afirmaciones contenidas en dicho vídeo son "sustancialmente falsas". El Gobierno también ha confirmado que todas las puertas electrónicas funcionan correctamente.

Así, el viernes, la cola más larga fue de unos 50 minutos para los ciudadanos británicos y de países no pertenecientes a la UE. Además, "las operaciones continúan sin problemas hoy y todos los pasajeros del vuelo de llegada de este sábado por la mañana han pasado los controles en menos de 20 minutos".

Por tanto, "esto pone de manifiesto el buen funcionamiento del sistema en el aeropuerto de Gibraltar, en contraste con las colas de varias horas que se están produciendo en toda Europa". Asimismo, ha recordado a los ciudadanos que los residentes de Gibraltar están exentos del SES, pero deben tener a mano su documento de identidad o tarjeta de registro civil actualizados para su inspección a la llegada, a fin de confirmarlo. Sin estos documentos, los residentes de Gibraltar que no sean ciudadanos de la UE estarán sujetos al SES.

No obstante, para contribuir a que la experiencia en el Aeropuerto de Gibraltar sea lo más cómoda posible para los pasajeros, el Gobierno está proporcionando agua a todos los pasajeros de llegadas y salidas, asientos para quienes los necesiten y agentes de información turística para ofrecer asistencia. De este modo, se han asignado recursos adicionales y se espera que el jueves lleguen otros seis quioscos del SES, lo que "contribuirá a reducir los tiempos de espera".

Por último, han apuntado que "es de esperar que surjan algunos problemas iniciales con la implantación de cualquier sistema nuevo". El Gobierno ha agradecido a los residentes y visitantes de Gibraltar su paciencia y comprensión mientras "se transita por este momento crucial de la historia de Gibraltar".