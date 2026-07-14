Gibraltar.- Gibraltar afirma que el Tratado con la UE que suprime la Verja "no cambia la realidad de la soberanía"

El ministro presidente de Gibraltar, Fabian Picardo; el secretario de Estado de Reino Unido para Europa, Stephen Doughty; el comisario Maro efcovic, y el ministro José Manuel Albares, con el Tratado que normaliza las relaciones UE/Gibraltar - XAVIER LEJEUNE /EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado este martes desde Bruselas que el Tratado recién rubricado entre la Unión Europea y Reino Unido que suprimirá la Verja "no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía" del Peñón, mientras que garantiza el fin de los controles aduaneros y establece la libre circulación entre el territorio y la UE.

De este modo, Picardo responde al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que poco antes también desde Bruselas ha afirmado que el pacto "no cambia ni una coma" en las reivindicaciones de España respecto a la soberanía de Gibraltar.

Con todo, Picardo ha querido poner en valor "todo en lo que estamos de acuerdo", en referencia a la normalización de las relaciones entre británicos y europeos tras el Brexit, y subrayar que la cuestión de la soberanía ocupa "una página" de las "1.178" que ocupan el total de 336 artículos y varios anejos que completan el acuerdo sobre Gibraltar.

"Las 1.178 páginas nos permiten ver también todo en lo que estamos de acuerdo, todo en lo que vamos a trabajar conjuntamente, cómo vamos a usar este Tratado para que las vidas de las personas en la zona sean mejor", ha expresado Picardo en declaraciones a la prensa tras la breve ceremonia en la sede de la Comisión Europea en la que el comisario europeo y negociador para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty, han rubricado el histórico acuerdo.

Así, ha ahondado en que los esfuerzos de una y otra parte se centran ahora en que "el pasado sea aquel en donde estábamos de espaldas unos a otros" y ahora "los políticos hagan aquello que los políticos deben hacer, que es quitar a la burocracia del medio, de la vida de las personas". "Que donde antes había una Verja, ahora hay solamente fluidez", ha resaltado.