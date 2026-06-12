El gobernador de La Paz confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno de Bolivia "en cuestión de días"

Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del departamento boliviano de La Paz, Luis Revilla, ha expresado que confía en llegar a un acuerdo "en cuestión de días" para poner fin definitivamente a las protestas y los bloqueos que llevan más de un mes produciéndose en gran parte del país pero especialmente en esta zona.

Tras confirmar que las doce provincias que conforman el departamento paceño han accedido a retirar los bloqueos con los que buscaban ejercer presión sobre el presidente, Rodrigo Paz, para que cediera a las demandas de los manifestantes, Revilla ha afirmado que se está registrando una vuelta a la normalidad.

Así, ha defendido las demandas "legítimas" de la población, las cuales "están siendo atendidas", pero ha descartado las consignas que exigen la dimisión del presidente, las cuales considera que carecende "viabilidad" y "no forman parte de la agenda de diálogo" entre las autoridades y los manifestantes.

Además, ha manifestado su confianza a que la normalización de las actividades económicas y sociales se consolide durante el fin de semana tras 42 días de protestas. El gobernador considera que los manifestantes ya están "cansados" y que, por ende, se encuentran en una fecha clave para llevar a término la crisisl, según informaciones de la emisora Erbol.

"Todas las movilizaciones, sobre todo aquellas que tenían una finalidad política que buscaban la renuncia del presidente, no lo consiguieron y no lo van a conseguir. El presidente no va a renunciar. Ese es un ejercicio político absurdo, no es una demanda legítima", ha sostenido.

En este sentido, ha aclarado "muchas comunidades han decidido volver a sus regiones porque el bloqueo no ha recibido respaldo de la ciudadanía, que más bien se vio seriamente afectada en su economía", si bien los bloqueos se siguen manteniendo en unos 80 puntos en todo el país, con 20 carreteras afectadas en la ciudad de La Paz.

Por su parte, sindicatos y campesinos mantienen las presiones contra el Gobierno y han expresado su intención de seguir luchando con el respaldo de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz.