El Gobierno atribuye a la "falta de confianza recíproca" con la ciudadanía el repunte de casos de coronavirus en Chile

Más de un 84% de los chilenos está a favor de una cuarentena nacional, según un sondeo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, ha atribuido a "la falta de confianza recíproca" entre el Gobierno y la ciudadanía la propagación del coronavirus en el país, que ha tenido que adoptar "medidas extremas", como poner en cuarentena a todo el Gran Santiago, para frenar el auge de los contagios.

En una entrevista publicada este jueves por 'La Tercera', Mañalich ha defendido que Chile ha demostrado "una capacidad de respuesta rápida" frente a la pandemia que países vecinos como Perú, Ecuador y Brasil --ha señalado-- no han tenido.

Sin embargo, ha asumido que la estrategia del Gobierno, que ha descartado una cuarentena nacional para apostar por confinamientos por territorio en función de la incidencia del virus en cada uno, no ha funcionado y lo ha achacado, en parte, al "contexto sociopolítico".

"Si bien es cierto que el brote del coronavirus ha puesto en paréntesis la crisis política de Chile, que comenzó el 18 de octubre, decirle a la gente que confíe en lo que el Estado le dice como conducta correcta es muy difícil", ha dicho.

El titular de Salud ha cargado "una responsabilidad importante de eso" a La Moneda porque "no hemos logrado encontrar un mecanismo de diálogo con la ciudadanía transparente y de buena fe".

"Ese trasfondo de falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada en la lucha contra esta pandemia", ha sostenido, al mismo tiempo que ha abogado por trabajar para "lograr que haya una confianza recíproca": "El enemigo es un virus que se mira por el microscopio".

UN MES ANTES DE LO ESPERADO

Mañalich ha confesado que está "intensamente preocupado" por el fuerte repunte de los contagios. Desde el miércoles se han contabilizado otros 2.659 nuevos casos, frente a los 2.660 de la jornada anterior, lo que eleva el total a 37.040.

Además, en el día transcurrido se han producido otros 22 decesos, por lo que ya son 368 las víctimas mortales de la COVID-19, mientras que 663 pacientes están ingresados en cuidados intensivos, de los cuales 114 están graves. Por otro lado, 15.655 personas han superado la enfermedad.

"Me angustia y me preocupa que saltamos rápidamente de 300 (nuevos contagios al día) a una media de 700 y de ahí a un promedio de 1.400", ha contado a 'La Tercera', explicando que esta tendencia alcista ha obligado a adelantar a mayo una estrategia pensada para junio con "medidas extremas" para que el número casos diarios baje de los 2.000.

La Región Metropolitana es en estos momentos el principal foco de infección en Chile. Por ello, Mañalich anunció el miércoles que a partir de las 22.00 (hora local) del viernes las 38 comunas que forman el Gran Santiago entrarán en cuarentena, unos ocho millones de personas, casi la mita de la población chilena.

Interrogado por las causas, el ministro ha indicado que las comunas que entraron en cuarentena en la Región Metropolitana no se comportaron de forma "deseable" cuando salieron. "Se produjo una liberación en términos de hacer fiestas en departamentos, clandestinas, que significaron un potencial de riesgo enorme", ha lamentado.

A FAVOR DE LA CUARENTENA NACIONAL

Un 57,2 por ciento de los chilenos cree que el hecho de que los contagios se hayan disparado se debe a un comportamiento irresponsable de la población, de acuerdo con el Pulso Ciudadano publicado este jueves por Activa Research.

No obstante, el 80,7 por ciento estima que Chile no está preparado para evitar el contagio masivo, el 64,5 por ciento cree que el Gobierno ha reaccionado con lentitud y el 55,6 por ciento no confía en que el Ejecutivo pueda superar la crisis provocada por la pandemia.

Así las cosas, un 84,4 por ciento de los consultados por Activa Research se declara a favor de una cuarentena nacional.