El Gobierno de Bolivia consigue mantener el fin del subsidio al diésel en el nuevo decreto acordado con los sindicatos

Protestas en La Paz, Bolvia, contra el fin del subsidio al diésel. - Radoslaw Czajkowski/dpa

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia y el principal sindicato del país, la Central Obrera Boliviana (COB), han alcanzado un pacto para poner fin a las protestas de los últimos días, convocadas para rechazar el Decreto 5503, que incluía la polémica eliminación del subsidio al combustible, la cual se mantendrá pese al acuerdo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha informado en la noche del domingo del acuerdo con la COB, quien desde el pasado 6 de enero había llamado a la acción para bloquear de manera indefinida las carreteras de seis de los nueve departamentos en los que se divide el país, después de casi un mes de protestas.

A pesar de que la eliminación del subsidio a los carburantes ha sido la principal razón que ha motivado la protesta, el Gobierno ha logrado mantenerla en el nuevo decreto suscrito este domingo tras una reunión en la ciudad de El Alto entre el presidente Paz y varios de sus ministros con representantes de la COB.

Paz ha destacado que, tras haber estabilizado la economía del país gracias a esta controvertida norma, es necesario ahora poner en marcha un nuevo decreto en el que se mantendrá además del fin del subsidio a los combustibles, el aumento del 20 por ciento del salario mínimo, así como las ayudas a adultos mayores y estudiantes.

"Necesitamos un nuevo decreto. Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer, por ese motivo comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar nuestras conquistas económicas y sociales, para consolidar el crecimiento de la patria", ha dicho Paz respaldado por todo su gabinete.

Paz ha explicado que ha sido el diálogo con las organizaciones sociales y los sindicatos el causante de sacar adelante este nuevo decreto, el cual se ha comprometido a promulgar en 48 horas. "Esto es gobernar con responsabilidad", ha destacado, subrayando que no cederán antes "las mafias que promueven el conflicto".

"Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel", ha señalado Paz.

Por su parte, el dirigente sindical Mario Argollo ha pedido a los afiliados y a quienes desde hace varios días vienen participando en los bloqueos de carreteras que levanten las medidas de presión. "Hoy puede sentirse alegre, su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer", ha afirmado, según recoge 'El Deber'.

A pesar de ello, en las últimas horas aún permanecían activos una treintena de bloqueos de los 70 que ha habido hasta este domingo y que han hecho muy difícil el transporte por tierra entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los principales centros neurálgicos del país, entre otras regiones.

Las autoridades bolivianas han denunciado que las protestas han provocado importantes pérdidas económicas, así como el desabastecimiento de alimentos, combustibles y productos básicos en el mercado interno.