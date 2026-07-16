El Gobierno celebra el fallo del TJUE sobre la Amnistía y reclama que se aplique ya a los líderes del procés

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que la Ley de Amnistía no choca con el Derecho comunitario y espera que la norma se aplique a los líderes del procés, incluido el líder de Junts Carles Puigdemont, "lo antes posible".

Bolaños ha señalado que "hoy es un gran día" y ha calificado la norma de "logro colectivo" a pesar de que encontró el rechazo frontal de parte de la sociedad, como él mismo ha admitido. En todo caso ha reivindicado sus efectos y considera que a día de hoy "nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos".

En una declaración institucional sin preguntas desde La Moncloa, ha señalado que con esta sentencia, queda "despejado el horizonte" para la "plena aplicación" de la ley, que ya ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, "desde activistas y manifestantes hasta cuerpos y fuerzas de seguridad", ha apuntado.

"Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", ha declarado.

ZANJA UN DEBATE "VISCERAL"

Bolaños considera que el tribunal europeo "ha sido muy claro" y la ley es "plenamente compatible con el derecho europeo y los valores de la Unión" y considera que con la publicación de estas dos sentencias la ley ha quedado validada desde tres puntos de vista diferentes.

El de los derechos humanos tras el informe de la Comisión de Venecia, desde el punto de vista constitucional "tras la veintena de sentencias del TC" y ahora bajo la óptica del derecho europeo, según ha recalcado.

"Queda acreditado, por tanto, que lo que el Gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él", ha reivindicado. "Ya no hay duda, La ley de Amnistía para la normalización constitucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al Derecho Europeo", ha recalcado.

Por tanto considera que el tribunal da la razón al Gobierno de Pedro Sánchez y afirma "rotunda y literalmente " que la amnistía es un instrumento "adecuado para apaciguar el conflicto político social" que se vivió en Cataluña con el proceso independentista y pretende recudir las "tensiones institucionales y políticas" generadas por el mismo, así como "facilitar un escenario de reconciliación".

A juicio de Bolaños, el TJUE ha puesto "fin a un debate" que en ocasiones ha sido "visceral" y alejado de la "normalidad" que supone la aprobación de amnistías en otros países "para cerrar conflictos políticos y buscar la reconciliación".

"ÉXITO ROTUNDO"

Desde el punto de vista político, el ministro ha reivindicado la Ley de Amnistía como un "éxito rotundo" en términos de covivencia para Cataluña y el resto de España y saca pecho de la actuación del Gobierno, que heredó "una de las peores crisis que ha vivido la democracia española" y en menos de una década, dice, ha logrado que "Cataluña sea sinónimo de estabilidad, prosperidad y acuerdos".

En ese sentido ha definido el procés como "una crisis política, social, institucional y constitucional" en la que se "quebró la ley y la Constitución" además de acuerdos esenciales sobre la relación de las instituciones catalanas y estatales. "Se quebró la confianza entre quienes pensaban diferente y también de las empresas y de los inversores en Cataluña", ha señalado.

Sin embargo ahora la situación "no puede ser más distinta", ha celebrado, haciendo hincapié en que hay "normalidad institucional plena" entre el Gobierno de España y la Generalitat, hay "acuerdos entre diferentes" y un Ejecutivo "apoyado por partidos que piensan distinto sobre el futuro de Cataluña, pero son capaces de alcanzar acuerdos". Además ha subrayado que las empresas están regresando junto con "inversiones históricas" en la comunidad.

"Hoy Cataluña es sinónimo de estabilidad, de prosperidad, de acuerdos, como lo es España. Y lo es, entre otras cosas, gracias a la Ley Amnistía que hoy ha validado el Tribunal Europeo", ha enfatizado.

EL GOBIERNO "ARRIESGÓ" Y "LO LOGRÓ"

En la misma línea ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez "arriesgó" al aprobar una ley rechazada por la oposición y por parte de la sociedad española que, según Bolaños, "la vio con cierta suspicacia o incluso la rechazó frontalmente". En todo caso, se ha mostrado convencido de que a día de hoy vistos sus efectos "ni sus críticos más acérrimos querrían renunciar a sus frutos".

"Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la Ley Amnistía", ha sostenido antes de pedir que se aplique finalmente a los líderes del procés como Puigdemont o el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Bolaños ha definido la Amnistía como la apuesta de un país para "resolver sus defierencias reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución" y considera que la justicia europea "avala este camino" y "manda un mensaje de gran importancia en tiempos de polarización".

AGRADECE A "TODOS" LOS QUE LA HICIERON POSIBLE

"Ningún país está destinado a perpetuar sus conflictos hasta que una parte acaba con la contraria, sino que la democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y la reconciliación", ha apuntado.

Por tanto se muestra satisfecho a pesar de las "muchas dificultades" y de haber escuchado cosas "que nos helaron la sangre". "Merece la pena, los catalanes y el conjunto de españoles se lo merecen", ha concluido el ministro, dando las gracias "a todas las personas que lo hicieron posible".