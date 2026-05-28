El Gobierno de Colombia achaca los recientes combates entre 'Mordisco' y 'Calarcá' a intentos de "injerencia" electoral

Archivo - El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha acusado a las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco' y 'Calarcá', que este jueves han protagonizado nuevos enfrentamientos en el sur del país dejando medio centenar de muertos, de querer influir en las elecciones presidenciales de este domingo.

"Siguen siendo estructuras criminales, que no tienen ningún amor a la vida, que son de la muerte y que parecería que trataran de influir o tener alguna injerencia en la votación, ya sea por el constreñimiento o por mostrar una debilidad al Estado", ha señalado en declaraciones a la prensa.

Los hechos han ocurrido en el sector de Barranco Colorado, en San José del Guaviare, en medio de la enconada disputa que mantienen las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá' por el control del narcotráfico.

El alcalde de José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, ha advertido de que "pueden ser más" de 50 los muertos en estos combates. "Se disputan el territorio, se disputan esos corredores, y efectivamente en algún momento se encuentran", ha dicho en declaraciones a la emisora Blu Radio.

Por su parte, las disidencias de 'Calarcá' han hablado de 52 bajas en combate, todas salvo dos entre las filas de 'Mordisco'. La estructura del EMBF 'Isaías Carvajal' ha relatado que estaban descansando en un campamento ubicado en la zona rural de La Siberia cuando fueron sorprendidos por unos 250 hombres de 'Mordisco'.

Guaviare está ubicado en la frontera de las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, áreas históricamente en las que han operado primero las FARC y luego grupos que no se sumaron al proceso de paz de 2016. En enero de este año, otro enfrentamiento entre estos grupo dejó una treintena de muertos.

Este nuevo choque tiene lugar en un momento en el que la Fiscalía presiona al Gobierno de Gustavo Petro para reactivar la orden de arresto contra 'Calarcá', en un intento por avanzar en unas posibles negociaciones de paz. No es el caso de 'Iván Mordisco', quien es ya el hombre más buscado por las autoridades colombianas.