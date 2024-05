El Gobierno de Colombia acusa a la oposición de bloquear la actividad del Congreso con mociones de censura a ministros

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha acusado a la oposición de tratar de bloquear la actividad parlamentaria con las mociones de censura que ha presentado en los últimos días contra varios ministros a los que acusa de una gestión deficiente.

En las últimas horas, los partidos de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro han presentado sendas mociones de censura contra los ministros de Minas y Energía, de Salud, del Interior, de Defensa y de Igualdad.

En concreto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha reconocido que hay que "ser respetuoso con todos los mecanismos que usa la oposición para intentar frenar la agenda legislativa", aunque ha reconocido que él hubiera preferido "debatir".

"La oposición, para intentar bloquear la agenda legislativa ha planteado cinco mociones de censura faltando menos de un mes, eso es una clara estrategia", ha manifestado Velasco, según recoge la emisora colombiana RCN Radio.

Así las cosas, Velasco ha reconocido que es "difícil" sentarse a dialogar con quien "no ve", "no oye" y "no entiende. "Solo les pedimos que no lleven a Colombia a su destrucción moral, social y económica", ha dicho.

Finalmente, el ministro del Interior ha respetado el derecho de la ciudadanía a apoyar, o no, las reformas propuestas por el Ejecutivo. "Nosotros somos respetuosos de las decisiones ciudadanas", ha remachado.