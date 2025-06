El Gobierno de Colombia afea a quienes le acusan de beneficiarse del ataque a Uribe: "Son peor que los que dispararon"

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha afeado este martes a quienes le han acusado de beneficiarse del atentado contra el senador Miguel Uribe, quien continúa en estado grave diez días después de ser tiroteado, y les ha reprochado no estar interesados en la salud del precandidato presidencial "sino en los 'likes'".

"No se admiten más insinuaciones en las que se digan que el Gobierno es el beneficiario del atentado contra Miguel Uribe. No más. No sean cafres", ha censurado el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un mensaje en X.

"A ningún Gobierno en el mundo le conviene que la vida de un opositor corra peligro. Se comportan peor que los criminales que dispararon contra él el sábado 7 de junio", ha subido el tono Benedetti, para quien es evidente "que no les interesa el bienestar de Miguel Uribe sino los 'likes'".

Uribe se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas, dos de ellas este lunes, después de que hace diez días fuera tiroteado en Bogotá por un joven de 15 años que fue detenido poco después. Su estado es de máxima gravedad y con pronóstico reservado, según el último parte médico.

La Fiscalía colombiana apunta a toda una red criminal detrás del atentado y considera al menor de 15 años un mero "ejecutor material". Otras dos personas han sido detenidas por su participación directa en la logística del ataque.