El Gobierno de Colombia desmiente el caso de espionaje del ministro de Justicia: "Ha sido víctima de información falsa"

MADRID 14 Ene.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022. "Ha sido víctima de información falsa", ha apuntado.

"Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia", ha asegurado Sánchez en una comparecencia ante los medios.

Sánchez ha explicado que el programa Pegasus "estuvo en Colombia entre 2021 y 2022", pero que desde entonces "se dejó de utilizar". El propio presidente Gustavo Petro ya alertó tras su llegada a Casa Nariño que dicho software ya había sido utilizado bajo el mandato de su antecesor, el expresidente Iván Duque.

"No está siendo utilizado por la fuerza pública" y "nosotros no utilizamos ese tipo de software", ha enfatizado el ministro de Defensa, quien ha subrayado que cualquier tipo de operación de este tipo ha de contar primero con el aval de una orden judicial, siguiendo con todo el debido proceso.

El ministro de Justicia denunció haber sido víctima junto a su familia de un caso de espionaje desde el interior del Ministerio de Defensa en represalia a sus investigaciones sobre posibles casos de corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas, que se remontan a cuando ejercía como secretario de Transparencia.

Franco, quien asumió como nuevo titular de Justicia en octubre de 2025, había investigado los posibles vínculos entre altos mandos del Ejército y grupos armados, como las disidencias de 'Iván Mordisco', la guerrilla del ELN, o otras estructuras del criminales, así como el posible desvío de armamento.

La de Franco ha sido la primera denuncia de este tipo de la que se tiene constancia desde las escuchas ilegales a las que el disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sometió a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).