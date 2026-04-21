El Gobierno de Colombia evalúa cortar el diálogo con la disidencia de 'Walter Mendoza" tras la muerte de tres militares

Archivo - Imagen de archivo de un guerrillero de las disidencias de las FARC. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia evalúa levantarse de la mesa de negociación con la disidencia de las FARC Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en respuesta a la muerte en las últimas horas de tres militares en combates con el grupo armado en Nariño, según ha adelantado Armando Novoa, jefe de la delegación.

Novoa ha condenado lo ocurrido en Nariño, donde tres militares murieron y varios menores de edad resultaron heridos por minas antipersona y ha afeado a la Coordinadora Nacional no haber cumplido con los acuerdos establecidos en la cuarta ronda de conversaciones en Putumayo, donde se pactó retirar estos explosivos.

Estos dos hechos "van en contra de los diálogos de paz" y "afectan de manera grave la credibilidad de los diálogos", ha alertado Novoa, por lo que tendrán que estudiar "de manera inmediata" el futuro de los mismos con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el comisionado para la Paz, Otty Patiño.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una escisión de la disidencia de la Segunda Marquetalia que agrupa a Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, y que tiene al histórico líder guerrillero José Vicente Lesmes, alias 'Walter Mendoza' como representante en la mesa de negociación.

Novoa ha señalado que estos últimos hechos ocurridos en un área rural de Ipiales, en el departamento de Nariño, suponen un golpe a los acuerdos y coloca a Comandos de la Frontera "en una situación insostenible en la mesa de diálogos".