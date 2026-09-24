El Gobierno de Colombia justifica a De la Espriella armado: "Se enfrenta a los criminales directamente en las calles"

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, ha justificado las recientes imágenes en las que se puede observar al presidente Abelardo de la Espriella hablando sobre las últimas operaciones contra el grupo narcoparamilitar Los Pachenca con una pistola en el cinturón.

"Un presidente que está en terreno, que está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante porque es decirle a los criminales: ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos, ustedes no van a intimidar a los colombianos", ha argumentado Lara.

Se trata de una imagen inédita hasta ahora en un jefe de Estado colombiano que, según el ministro del Interior, refleja que "el Gobierno está del lado del pueblo" y ha adelantado que "los primeros meses van a ser duros", informa Blu Radio.

"Esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persiguen, pero tengan la absoluta certeza que este Gobierno está determinado, tiene la firme decisión de doblegarlos y someterlos a la justicia", ha remarcado el ministro.

De la Espriella llegó a Santa Marta, capital de Magdalena, el martes en medio de un repunte de la violencia en la región como consecuencia de las operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y se paseó por algunas calles de la ciudad con un chaleco antibalas y portando una pistola al cinto.

Esta semana, al menos siete integrantes de Los Pachenca, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo' --considerado el segundo al mando y responsable de las finanzas del grupo--, fueron abatidos en una operación en una zona rural de Santa Marta, mientras que decenas más fueron detenidos en otras regiones norteñas.

Los Pachenca surgieron en la primera década de los años 2000 como una escisión de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y adoptaron su nombre de quien fue su primer cabecilla, Jesús Aguirre Gallego, alias 'Chucho Pachenca', abatido por las autoridades en junio de 2019.

La nomenclatura de ACSN es un intento de presentarse ante la opinión pública como un actor político-militar, una maniobra recurrente entre otros grupos armados, principalmente aquellos de carácter narcoparamilitar, a fin de adquirir otro estatus legal de cara a una eventual negociación con las autoridades.

Actualmente, están comandadas por Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', a quien el presidente De la Espriella ha puesto ya en el punto de mira. "Los vamos a mandar al infierno en una bolsa", dijo recientemente.