El Gobierno colombiano afirma haber tenido una reunión "muy productiva" para la liberación de secuestrados por el ELN

Archivo - El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Colombia ha asegurado este lunes haber mantenido una reunión "muy productiva" con la delegación del Gobierno nacional para las mesas de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en pro de la liberación "inmediata" de los policías y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) secuestrados en el departamento de Arauca, en el este del país.

"Acabamos de terminar una reunión muy productiva con la delegación del Gobierno Nacional para las mesas de diálogo con el ELN para revisar el protocolo que estamos adelantando, con enfoque netamente humanitario, para traer a nuestros cuatro funcionarios públicos y también a los demás colombianos que se encuentran secuestrados por el ELN", ha informado el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en un vídeo en redes difundido en redes sociales.

En ella han participado Sánchez, la jefa del equipo negociador del Gobierno Nacional con el ELN, Vera Grabe, y el director general de la Policía, William Rincón. Todo ello casi una semana después de que la guerrilla informara de la imposición de supuestas condenas de hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a dos agentes del CTI de la Fiscalía de Colombia, así como a otros dos efectivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), secuestrados en Arauca en mayo y julio de 2025, respectivamente.

"La libertad es un derecho universal y el secuestro no es un juicio, es un crimen atroz", ha defendido el responsable de la cartera de Defensa remarcando que "lo más importante" es que "regresen al seno de sus hogares y a la libertad, y que lo hagan con vida".

Por su parte, Grabe se ha referido a este espacio como un encuentro en el cual se ha insistido en la necesidad de una "ruta humanitaria" y de reiterarle al ELN que "libere a los secuestrados en Arauca", un gesto que ha tildado de "fundamental" si se desea "aclimatar la paz" y "el diálogo".

En esa misma línea, Rincón ha subrayado que la Policía Nacional "repudia" los secuestros, exigiendo, a renglón seguido, que los secuestrados "sean liberados de forma inmediata".