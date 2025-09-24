El Gobierno concluye la semana en el Congreso perdiendo una ley, la reprobación de Redondo y una iniciativa de Junts

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha acabado este miércoles el Pleno del Congreso con tres nuevas derrotas en el hemiciclo, que incluyen el derribo de la ley para el traspaso a Cataluña de las competencias de inmigración, la reprobación a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la aprobación de una iniciativa de Junts para endurecer los permisos por paternidad a temporeros migrantes.

La proposición de ley suscrita por PSOE y Junts para que Cataluña asumiera la gestión de la inmigración fue derrotada el martes en el Pleno con los votos de PP, Vox, Podemos, UPN y dos diputados de Sumar (Jorge Pueyo, de la CHA, y Alberto Ibáñez, de Compromís).

Es la tercera semana consecutiva que el Congreso echa por tierra una ley auspiciada por el Gobierno de coalición o los grupos que lo integran. Hace una semana se rechazó, con los votos del PP, Vox y Junts, la iniciativa legislativa de Sumar y apoyada por el PSOE para la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción, y en el primer Pleno del septiembre los tres mismos partidos derribaron el proyecto de ley del Gobierno para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas impulsado por el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Y en la segunda jornada del Pleno de esta semana el Gobierno ha sufrido otras dos derrotas. La censura de la ministra de Igualdad por su gestión de los problemas generados por las pulseras para maltratadores, que ha sido apoyada por PP, Vox, UPN y la abstención de Junts y ERC; y la aprobación de iniciativa e Junts para endurecer los permisos de paternidad para temporeros migrantes, que ha contado con el respaldo de PP, Vox y UPN y el rechazo de los partidos del Gobierno.

YA HABÍAN PERDIDO CUATRO DECRETOS Y UNA LEY

En lo que va de legislatura, el PSOE ya ha visto caer cuatro decretos leyes: uno de diciembre de 2023 sobre reformas en el servicio de la Justicia y la función pública; dos derogados el mismo día de enero de 2025 sobre el gravamen a las empresas del sector energético y aquel catálogo 'ómnibus' que incluía la revalorización de pensiones, ayudas al transporte público, prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables y medidas para afectados por la dana; y el último, del pasado julio, para el refuerzo del sector eléctrico con el objetivo de evitar otro apagón.

A ellos se añade otra ley del Gobierno derribada en el hemiciclo, la Agencia Estatal de Salud Pública, que el Ejecutivo repescó tiempo después con más éxito, la senda de estabilidad en varias ocasiones y hasta el tratado hispanofrancés que el PP recurrió en el Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés se pueda sentar en el Consejo de Ministros. Además, en mayo de 2024, el Ejecutivo tuvo que retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos para superar el debate de totalidad.

Igualmente, la oposición y algunos de sus socios de investidura han derribado en la primera votación cuatro proposiciones de ley auspiciadas por el propio Grupo Socialista sobre lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, el testamento vital y una sobre vivienda pactada con PNV. A ello se suma una ley de sus socios sobre alquiler de temporada que fue rechazada pese a su apoyo.

LEYES QUE NO QUERÍA EL PSOE Y QUE SE HAN TRAMITADO

Desde que se inició la legislatura, el PSOE tampoco ha podido evitar que el Congreso tramite media docena de proposiciones de ley a las que votó en contra, incluyendo una de sus aliados de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.

Así, el PP ha logrado que se tramiten seis de sus proposiciones de ley pese a la oposición del PSOE. Son leyes para relajar la protección al lobo ibérico, para dotar de más profesionales sanitarios de atención primaria en verano, para exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar como el que se manda a Ucrania, para reformar la Ley de Costas, para transformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y para revertir el cierre de las nucleares. Muchas de estas iniciativas legislativas superaron el corte gracias a que Junts no votó en contra.

Es verdad que estas leyes de la oposición no han avanzado más porque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas e impidiendo que sigan su curso. Lo mismo ha ocurrido con las remitidas desde el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP.

A ello se añade que la oposición ha llegado a 'colar' enmiendas en leyes del Gobierno (de Paridad, de Eficiencia del Servicio de la Justicia, de Prevención del Desperdicio Alimentario y la reforma fiscal, entre otras).

TERCERA MINISTRA REPROBADA

Por su parte, Ana Redondo se ha convertido en el tercer integrante del Gobierno reprobado por el Congreso esta legislatura, una iniciativa de censura que salido adelante gracias a la abstención de dos socios de investidura: ERC y Junts.

Anteriormente, los socialistas tampoco pudieron impedir que se reprobara a los titulares de Interior, Fernando Grande Marlaska, y, por dos veces, de Transportes, Óscar Puente.