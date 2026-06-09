El Gobierno cree que los últimos casos judiciales evidencian que el Estado de derecho funciona "sin injerencias"

Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Carlos Cuerpo, Vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026. - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vuelto a responder este martes en el Senado a varias preguntas de la oposición sobre supuestos casos de corrupción que se están investigando, defendiendo que estos procedimientos judiciales demuestran el funcionamiento del Estado de derecho, "sin injerencias", y reivindicando la actuación del Ejecutivo y del PSOE ante cualquier conducta irregular.

Así se han pronunciado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

En respuesta a una pregunta de la senadora de UPN María del Mar Caballero, que ha pedido la dimisión del Gobierno por los casos judiciales conocidos en los últimos meses, Bolaños ha sostenido que estas investigaciones "ponen de manifiesto" que el Estado de derecho está funcionando y que los jueces pueden desarrollar su labor "sin injerencias".

"Esto no ha sido siempre así", ha apostillado el ministro, que ha reprochado a la parlamentaria de UPN que dicte una "sentencia inapelable con cuatro recortes de prensa" y le ha reclamado "algo más de rigor" en sus afirmaciones.

En este contexto, el ministro ha insistido desde el Senado en que el Gobierno está incrementando los recursos de la Justicia, "colaborando" con los tribunales y apartar del PSOE a "aquellas personas sobre los que recaen indicios sólidos": "Parece lo normal, pero ha habido otros tiempos donde se intentaban destruir pruebas".

En términos similares se ha expresado Cuerpo, que ha trasladado el "profundo respeto" del Ejecutivo por la actuación y los tiempos de la Justicia, al tiempo que ha defendido reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, ha pedido al PP respetar la presunción de inocencia y "no caer en continuos juicios paralelos". "A partir de aquí, cualquier comportamiento fuera de la ley se verá la cara con una actuación contundente de este Gobierno", ha añadido Cuerpo.

LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Por su parte, la portavoz del Gobierno ha admitido que los casos de corrupción le produce una "verdadera consternación", aunque ha añadido que le genera "alivio" que el Partido Popular no se encuentre al frente del Gobierno.

En este sentido, Saiz ha defendido la actuación del PSOE ante estas situaciones y ha asegurado que existe una diferencia "fundamental" entre socialistas y 'populares' a la hora de reaccionar ante este tipo de situaciones.

La ministra ha sostenido que "cuando surge una conducta incompatible con los valores del PSOE se abren expedientes, se exigen responsabilidades, se colabora con la Justicia y se aparta de manera inmediata a los implicados, mientras que ha acusado al PP de actuar de forma contraria".

Según ha señalado, los 'populares' continúan respaldando a dirigentes vinculados a escándalos o investigaciones judiciales mientras apartan a quienes denunciaron irregularidades dentro de la propia organización.

CRÍTICAS A LA FALTA DE TRANSPARENCIA DEL PP

En otra de sus intervenciones, la portavoz del Gobierno ha reivindicando los resultados del último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos.

Según ha explicado, el PSOE encabeza la clasificación mientras que PP y Vox ocupan los últimos puestos. En concreto, ha asegurado que los 'populares' han reducido su índice de cumplimiento y no han atendido ninguna de las recomendaciones formuladas por el organismo.

Asimismo, ha reprochado a los 'populares' que reclamen transparencia mientras, a su juicio, no respetan la presunción de inocencia cuando se trata de adversarios políticos y protegen a dirigentes de su propio partido afectados por investigaciones judiciales.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha preguntado a Cuerpo por el hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) haya ido este martes al Ministerio de Justicia para pedir información sobre la nacionalización del exviceministro de Hugo Chávez Nervis Villalobos.

Y también ha espetado al Gobierno que, "si todo es mentira", por qué no se querellan contra la exmilitante socialista Leire Díez. "Porque no pueden, nadie se querella contra su propia fontanera", ha sentenciado Alicia García.