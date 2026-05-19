El Gobierno cree que Zapatero es inocente y reivindica el procedimiento "pulcro" de Plus Ultra

1088421.1.260.149.20260519162644 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno confía en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que este martes ha sido imputado por la Audiencia Nacional por varios delitos, incluido tráfico de influencias y organización criminal, según trasladan fuentes de Moncloa.

En el Ejecutivo creen y confían en que el expresidente es inocente, aunque dicen que no cuestionan la investigación ni tampoco al juez José Luis Calama, que la lleva a cabo.

En la misma línea, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido este martes la "presunción de inocencia" de Zapatero a la vez que ha reivindicado las actuaciones y procedimientos "pulcros y transparentes" en préstamos realizados durante la pandemia como el de Plus Ultra.

Elma Saiz ha dicho que afrontan esta imputación "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia" ante las acusaciones que le sitúan como el líder de una organización de tráfico de influencias y de cobrar casi 2 millones de euros.

En cualquier caso, ha vuelto a defender los préstamos que dio el Gobierno a diferentes empresas en los meses más duros del Covid-19, como fue el caso de Plus Ultra: "Salvaron empresas y empleos".

EVITAN DECIR SI ES 'LAWFARE'

"Desde el punto de vista personal, yo tengo tanto afecto por Zapatero como inquina le tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban", ha indicado la portavoz del Gobierno, que no ha querido decir si suscribe el comunicado lanzado por el PSOE, que apunta directamente a la derecha como instigador de la causa.

El PSOE señaló la consigna lanzada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), de "quien pueda hacer que haga" como el origen de la investigación contra Zapatero, aunque en Moncloa evitan lanzar una crítica tan dura y dejan que sea Ferraz quien lo haga.

DEFENSA DE SU LEGADO

No obstante, Saiz ha reivindicado el legado de Zapatero, el presidente que llevó a cabo "la mayor transformación social" durante las dos legislaturas que estuvo al frente del Ejecutivo (2004-2011) y dice sentir "orgullo" por los avances en derechos, en justicia social y porque bajo su presidencia "se derrotó a la banda terrorista ETA".

Así, ha insistido en el respeto a la presunción de inocencia y a los tribunales. "Respeto a la Justicia, que haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental", ha reiterado señalando que "el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias", ha lanzado.

Finalmente la portavoz del Gobierno ha cargado contra el PP por intentar "manchar el buen nombre" del expresidente, que, cuando estuvo en la oposición se desempeñó de forma "leal y limpia" y estuvo al lado del entonces presidente José María Aznar "cuando el país lo necesitaba.