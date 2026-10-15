El Gobierno de Ecuador confirma toque de queda en cinco provincias costeras para los primeros diez días de noviembre

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. - PRESIDENCIA DE ECUADOR EN X - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha celebrado este jueves la detención de cuatro supuestos integrantes del grupo narcoparamilitar colombiano Comandos de la Frontera, como parte de las operaciones que las autoridades han desplegado durante la pasada noche en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Guayas.

Noboa ha informado de que los cuatro detenidos forman parte del grupo que emboscó y asesinó a once militares en Alto Punino en agosto de 2025 y a tres policías en La Joya de los Sachas, ambas localidades ubicadas en Orellana.

"Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la Justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias", ha dicho Noboa en un mensaje en redes sociales.

En el marco de la operación 'Muralla', durante la madrugada de este jueves se han realizado registros en catorce inmuebles en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Guayas contra Comandos de la Frontera, una organización criminal dedicada a narcotráfico, al tráfico de armas, a la minería ilegal y al terrorismo.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha asegurado que la operación se ha realizado tras casi un año y medio de investigaciones. "Capturamos a cuatro cabecillas y supuestos responsables de actos criminales que acabaron con la vida de 19 personas", ha dicho, aludiendo también a los agentes mencionados.

"Que tenga en su cabeza la responsabilidad de los once militares y los tres policías, no íbamos a permitir la impunidad (...) Nadie nos va a detener hasta detener a todos los responsables", se ha dirigido Reimberg al detenido en el operativo en Lago Agrio, cerca de la frontera de Colombia, al que ha asistido.

NUEVO TOQUE DE QUEDA PARA CINCO PROVINCIAS DE LA COSTA

Por otro lado, Reimberg ha confirmado que desde el 1 al 10 de noviembre regirá toque de queda en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, como parte de las "operaciones especiales" que en la víspera adelantó Noboa.

Reimberg ha señalado que gracias al toque de queda las autoridades han logrado llevar a cabo otros operativos con éxito y sin que haya "daños colaterales" y ha adelantado "operaciones importantes" para los próximos días. "Los ecuatorianos saben el trabajo que estamos haciendo por la seguridad del país", ha dicho.

"Lo hacemos por la seguridad de Ecuador", ha defendido Reimberg en declaraciones a la prensa tras participar durante esta última noche en una de estas operaciones, que ha dejado cuatro supuestos integrantes del grupo narcoparamilitar colombiano Comandos de la Frontera detenidos, según recoge el diario 'El Universo'.

El próximo toque de queda será el cuarto que se aplica en lo que va de 2026 y llegará un mes después del que rigió en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que han concentrado de forma casi continua las restricciones de movimiento y los estados de excepción, que datan desde enero de 2024.