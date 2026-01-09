El Gobierno espera que la reforma de financiación entre en vigor en 2027 y mantendrá reuniones con cada CCAA

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno central todavía no ha concretado ningún detalle so - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno espera que el nuevo modelo de financiación autonómica pueda entrar en vigor el año que viene y ha avanzado que mantendrá próximamente reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma para abordar los detalles del sistema antes de aprobarlo en Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso.

"Nosotros esperamos que el proceso sea lo suficientemente ágil como para que el modelo pueda entrar en vigor el año que viene", ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa para explicar la propuesta del Ejecutivo para esta reforma.

Este próximo miércoles, 14 de enero, Hacienda ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los gobiernos autonómicos su propuesta del modelo de financiación autonómica.

Tras esta reunión, en la que Montero prevé discutir e intentar consensuar con las comunidades autónomas su propuesta, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales técnicas con cada gobierno autonómico para abordar el desglose del conjunto del modelo.

"En estas reuniones bilaterales podremos mantener reuniones técnicas que permitan que las comunidades autónomas nos sugieran mejoras o beneficios que entiendan que se puedan incorporar al conjunto del modelo", ha indicado la titular de Hacienda.

Montero ha recordado que en etapas anteriores se ha constatado la disparidad de posiciones entre comunidades autónomas del mismo signo político, por lo que ha instado al Partido Popular a establecer una "posición única" en cuanto a este tema. "Lo que no me vale es que el señor Mañueco ponga una propuesta que es contradictoria con la del señor Moreno Bonilla", ha criticado la ministra.

A la ministra le parecería "difícil" que los grupos parlamentarios, especialmente el Partido Popular, puedan decir que no a este modelo de financiación, ya que el 70% de los recursos que incorpora el sistema van a comunidades gobernadas por el PP.

En cualquier caso, Montero ha recalcado que, si al Partido Popular no le gusta el sistema que plantea el Gobierno, desde el Ejecutivo estarían dispuestos a discutir la propuesta que ponga encima de la mesa.

En cuanto a Junts y a su reclamo para establecer un "cupo catalán", Montero ha defendido que con esta reforma que se presenta se "avanza mucho en muchas aspiraciones de autogobierno y de mayores recursos" que solicita el grupo independentista.

Tras las reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara.

La ministra ha aclarado que todos estos planteamientos se tienen que plasmar en una ley orgánica, es decir, en un texto con artículos, que permita superar la norma anterior de financiación autonómica. Según los cálculos del Ministerio, el redactado de esta ley orgánica podría estar listo en unos dos meses aproximadamente.