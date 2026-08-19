El Gobierno de De la Espriella presenta a la Fiscalía colombiana información sobre más de 80 irregularidades bajo Petro

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno colombiano presidido por Abelardo de la Espriella ha entregado a la Fiscalía un "Libro de la Verdad" en el que ha enumerado más de 80 casos en los que asegura haber detectado irregularidades cometidas por el anterior ejecutivo, el presidido por Gustavo Petro.

Con motivo del Día Nacional Contra la Corrupción, el nuevo gobierno colombiano ha entregado el llamado "Libro de la Verdad a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para que se inicien los procesos preliminares de investigación sobre presuntos hechos irregulares que se hallaron durante el empalme unilateral", tal como ha transmitido en un comunicado la Presidencia colombiana.

El documento, que recoge hasta 82 actuaciones irregulares, ha sido presentado por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien ha afirmado que no se trata de "hechos aislados en 22 sectores críticos, sino que estamos viendo nueve comportamientos críticos que se repiten con las mismas características en múltiples entidades".

A su vez, el director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón, ha apuntado a dos casos de asignaciones que rondaban los 800.000 millones de pesos (220 millones de euros) por parte de los ministerios de Vivienda y de Ciencia, respectivamente, y que habrían sido suspendidos por la Procuraduría General del país y a petición del equipo anticorrupción del nuevo Ejecutivo.

También ha destacado hallazgos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), de la que asegurado que "solo ejecutó el 4,3% del presupuesto durante los cuatro años del anterior gobierno". Adicionalmente, ha afirmado que se ha podido probar que "giraron recursos por 856.000 millones de pesos (236 millones de euros) sin ninguna urgencia y se perdió el rastro en 1,38 billones de pesos (380 millones de euros".