Publicado 11/11/2026 21:18

El Gobierno expresa máximo respeto por quienes han secundado el paro y condena la actitud del PP durante la jornada

Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comis
Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comis - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado su "máximo respeto" hacia la convocatoria de huelga general de este miércoles 11 de noviembre y por quienes han decidido secundarla.

Fuentes de Moncloa han declarado además, al término de la jornada de paro, que los sindicatos convocantes sean los que valoren la movilización y los que proporcionen los datos sobre su seguimiento.

También se ha querido "condenar" la actitud del Partido Popular y sus manifestaciones a lo largo del día de hoy, en relación a la huelga general y a sus organizaciones convocantes.

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