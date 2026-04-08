El Gobierno insiste al PP en que condene "por fin" la guerra en Irán, tras el alto el fuego, y la invasión de Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). Cuerpo se estrena hoy como vicepresidente en la sesión de control al Gobierno en el Senad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en que condene "por fin" la guerra en Irán, ahora que se ha anunciado un alto el fuego negociado con Estados Unidos para dos semanas, así como la invasión de Líbano, que es "un estado soberano".

Albares se ha referido al mensaje del presidente del PP en redes sociales, en el que expresaba que "en momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad", sin citar en concreto ningún conflicto ni líder político. "En ese 'tuit' no se sabe muy bien de lo que habla. Tiene uno que imaginar", ha ironizado el ministro en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Al hilo, Albares ha reclamado al PP que ahora "por fin", tras el alto el fuego, condene la guerra en Irán, que es "una violación del derecho internacional", y la invasión al "estado soberano" de Líbano, después de que Israel afirmara que este parón de dos semanas no afectaría a su ofensiva contra este país árabe pese a lo anunciado por Pakistán.

El ministro de Exteriores ha criticado también que el PP se quedó "fuera del reconocimiento del Estado de Palestina" y de cualquier "denuncia de la situación en Gaza", por lo que demuestra que está "absolutamente incapacitado para gobernar España".

"Todos los españoles saben perfectamente que si hubiera otro gobierno distinto al actual ¿Dónde habría estado España? ¿Dónde estaría en estos mismos momentos?", ha cuestionado, señalando que, de ser Feijóo el presidente del Ejecutivo, nuestro país estaría "en el rincón de la historia más vergonzosa", al igual que ocurrió con José María Aznar y la "guerra ilegal de Irak".

Por último, Albares ha reprochado a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo sus mensajes de apoyo al Gobierno de Benjamín Netanyahu y a la guerra en Irán.