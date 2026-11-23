Archivo - Omar García Harfuch, ministro de Seguridad de México. - Octavio Gomez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha anunciado este lunes que se reforzará la presencia federal en Sinaloa después del operativo de este fin de semana en el que se legró capturar a Fausto Meza Flores, conocido como 'El Chapo Isidro', y tras criticar a las autoridades locales por haberse dejado corromper o bien, por omisión, haber permitido al crimen organizado actuar con impunidad.

"Hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años", ha denunciado el ministro de Seguridad, acompañado de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la matutina rueda de prensa que la mandataria concede a diario a los medios.

García Harfuch ha explicado, siguiendo la línea de la presidenta Sheinbaum, que el operativo contra el líder del Cártel de Guasave no se trata de algo aislado, sino que forma parte de una estrategia de mayor alcance para reducir el número de delitos, en especial los homicidios, y fortalecer las instituciones.

Asimismo, ha adelantado que investigarán si existe dentro del gobierno de Sinaloa, cuyo gobernador Rubén Rocha Moya dejó el cargo provisionalmente a finales de agosto de este año después de que Estados Unidos le vinculará en delitos de narcotráfico, algún tipo de relación con el cártel que lidera 'El Chapo Isidro'.

A su vez, ha destacado que las fuerzas federales han detenido desde 2024 a más de 4.200 personas en Sinaloa por hechos violentos, requisado 150 toneladas de droga, más de 7.400 armas de fuego y desmantelado 2.620 narcolaboratorios.

García Harfuch ha elogiado la labor de las fuerzas de seguridad y ha lamentado la muerte de cuatro militares durante el operativo de este sábado en Guasave, en el que murió otra quincena de integrantes del cártel y ocho más fueron detenidos, entre ellos Germán Martínez Hernández, alias 'Serafín', primo de 'El Chapo Isidro'.

"Sabían que arriesgaban la vida, cumplieron su misión con valentía, con decisión y con una profunda entrega a México", ha ensalzado el ministro, quien ha señalado que "el propósito de esta misión fue el más noble que puede tener un militar".

"Salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros", ha dicho el ministro de Seguridad.

En el marco de la operación 'Centella' participaron más de 360 efectivos de la Secretaría de Defensa y catorce aeronaves. La captura de 'El Chapo Isidro' se gestó durante tres meses y contó con cooperación de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos. En estos momentos, Sinaloa cuenta con 22.000 militares desplegados, casi la cuarta parte de toda la fuerza operativa del país.

'El Chapo Isidro' es el líder de Cártel de Guasave, una escisión de los Beltrán Leyva. Meza Flores, quien tiene una orden de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y fue incluido en la lista de los más buscados del FBI, ha sido recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Estado de México.