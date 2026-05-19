El Gobierno no contempla un adelanto electoral pese a las peticiones de algunas voces autonómicas del PSOE

1088459.1.260.149.20260519162727 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido este martes en la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de agotar toda la legislatura pese a las peticiones de algunas voces autonómicas socialistas que plantean un posible adelanto electoral tras el resultado del PSOE en Andalucía.

Así se ha pronunciado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la exigencia de algunos cargos socialistas en activo, como el alcalde de Jaén, que han puesto encima de la mesa la posibilidad de adelantar las elecciones.

"Estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo avanzar a nuestro país y también para revertir resultados electorales como el que hemos vivido el pasado domingo en Andalucía", ha proclamado Elma Saíz.

En parecidos términos se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que pertenece al ala de Sumar del Gobierno, y que ha apostado también por agotar la legislatura.

APOYO A MONTERO COMO "LÍDER DE LA OPOSICIÓN"

La petición de adelanto electoral se produce después del batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de este domingo en las que la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero cayó hasta los 28 escaños, el peor resultado en esta comunidad.

En este sentido, Elma Saiz ha dicho que estos resultados son "insuficientes" pero ha mostrado su respaldo a Montero que ya es líder de la oposición "de facto" y hará un trabajo responsable y exigente ante un gobierno autonómico previsiblemente liderado por Juanma Moreno (PP).

Frente a la "prioridad nacional, racista y xenófoba" de PP y Vox, Montero va a seguir defendiendo los servicios públicos, especialmente la sanidad, igual que hizo durante la campaña electoral, ha indicado.

MORANT DEFIENDE SER MINISTRA Y CANDIDATA

Asimismo, la ministra de Ciencia Innovación y Universidades, Diana Morant, que también ha participado en la rueda de prensa en Moncloa, ha defendido la estrategia de ministros candidatos a pesar de los malos resultados obtenidos, primero por Pilar Alegría en Aragón y ahora por Montero en Andalucía.

"Para mí, mi acción como ministra del Gobierno de España es mejor que la acción del presidente de la Generalitat actual para los valencianos", ha indicado Morant, que dentro de un año será la candidata en la Comunidad Valenciana.

Considera que las políticas que impulsa el Ejecutivo central son positivas para los valencianos y por tanto cree que "levantarse en Madrid, en Valencia o en Bruselas" no impide que su prioridad sea mejorar la vida de los ciudadanos de esta comunidad.

Además ha defendido que no es la primera que se presenta desde un cargo público a otro y ha puesto el ejemplo del presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno, que era secretario de Estado cuando se presentó por primera vez o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que previamente fue presidenta del Senado.

De sus propias filas ha recordado los casos del presidente de la Generalitat, Salvador Illa que dio el salto desde el Ministerio de Sanidad o la también ministra Carolina Darias, actual alcaldesa de Las Palmas.