Gobierno y partidos minoritarios de la oposición venezolana instalan los equipos técnicos de la Mesa de Diálogo Nacional

El Gobierno de Nicolás Maduro y los seis partidos minoritarios de la oposición venezolana que han accedido a un nuevo diálogo han instalado este lunes las ocho mesas técnicas en las que se desarrollarán las negociaciones, según ha anunciado el ministro de Información, Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha anunciado que estos ocho equipos de trabajo se encargarán en un plazo de 20 días de abordar la "revisión del poder electoral"; el "equilibrio institucional", que tiene que ver con "la coexistencia y convivencia de los poderes" públicos; el rol de partidos políticos y los movimientos sociales; y el estado de los "derechos sociales, servicios públicos y salud y migración".

A este respecto, Timoteo Zambrano, dirigente de Cambiemos, uno de los partidos firmantes del acuerdo de diálogo, ha subrayado que la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), uno de los pactos concretos ya alcanzados, depende de la Asamblea Nacional (AN), si bien ha contado con el regreso de los diputados 'chavistas' al Parlamento, otro pacto, que aún no se ha producido. Preguntado sobre cuándo será, Rodríguez ha recomendado "un poquito de valeriana" a la AN.

Además, estas mesas técnicas realizarán un análisis de la economía venezolana con miras a proponer soluciones a los problemas detectados, lo cual incluirá el debate sobre las sanciones internacionales y la creación del programa 'petróleo por alimentos' con los estándares impuestos por Naciones Unidas, según informa el portal de noticias Tal Cual.

También hay una mesa técnica encargada de estudiar los casos de "personas privadas de libertad" con miras a su posible excarcelación. Zambrano ha revelado que se ha entregado al Gobierno una primera lista de 60 personas detenidas. "Luego veremos otros casos, por ejemplo, los que tienen sentencia o aquellos que están en la calle que de alguna manera se han exiliado", ha explicado.

Asimismo, habrá un equipo de trabajo dedicado a la cuestión de "la soberanía e integridad territorial" de Venezuela, en medio de los choques entre Gobierno y oposición a cuenta de las supuestas negociaciones entre el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, para la entrega del Esequibo a Guyana a cambio de apoyo político.

El Gobierno y seos partidos opositores --Cambiemos, Soluciones, Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo,-- anunciaron el pasado 16 de septiembre un nuevo acuerdo de diálogo, al que después se sumaron otros dos --Esperanza por el Cambio y Bandera Roja--, tras las fallidas negociaciones que se desarrollaron entre mayo y agosto en Oslo y Barbados entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición mayoritaria que encabeza Guaidó.

Rodríguez ha insistido este lunes en que "todos tienen cabida en este proceso de discusión". "Hemos hecho contacto con todos los sectores de la oposición venezolana. Queremos avanzar en este nuevo proceso por la paz de Venezuela", ha dicho el portavoz gubernamental, en declaraciones recogidas por Noticias 24.

Guaidó ha revelado que ofreció a Maduro crear un gobierno de transición del que ninguno de los dos formara parte para guiar al país a unas elecciones presidenciales "reales", con un CNE renovado y "garantías" para los candidatos, reactivar la economía y lograr que la ayuda humanitaria entre al país.

Según el líder opositor, Maduro rechazó esta propuesta porque no quiere una "solución real" para Venezuela, sino perpetuarse en el Palacio de Miraflores. Guaidó se ha negado a reactivar el proceso de Oslo y Barbados pero insiste en que la oferta sigue sobre la mesa.