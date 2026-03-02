El Gobierno pide "tranquilidad" porque "en ningún momento" se han "activado" las bases de Rota y Morón para atacar Irán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), visita acompañada por la alcaldesa de Cantillana (Sevilla), Rocío Campos (i), visita zonas del municipio que se vieron gravemente afectadas por el pasado temporal, par - María José López - Europa Press

CANTILLANA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar este lunes "un mensaje de tranquilidad" respecto a la "presunta utilización de las bases" militares de Estados Unidos en las localidades andaluzas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), porque "en ningún momento se ha activado" su uso para participar en los ataques aéreos que el país norteamericano ha iniciado conjuntamente con Israel este pasado fin de semana contra Irán.

En una atención a medios durante una visita a Cantillana (Sevilla), la vicepresidenta se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta de los periodistas acerca de "si desde las bases de Rota y Morón ha habido algún tipo de asistencia a Estados Unidos para sus ataques a Irán".

María Jesús Montero ha respondido que "no, en absoluto, y el Ministerio de Asuntos Exteriores así lo ha trasladado", y en esa línea ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad respecto a esa presunta utilización de las bases", porque "en ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo", ha remachado.

Dicho esto, la vicepresidenta socialista ha apostillado que "eso no quita que todos estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el conjunto de la zona", donde hay, "en este momento, en torno a unos 30.000 españoles que están monitorizados" y con cuyas familias desde el Gobierno "tenemos un contacto permanente, directo", según ha explicado.

A la pregunta de si se van a "incrementar los niveles de seguridad de las bases militares en España", María Jesús Montero ha respondido que "no tenemos comunicación ninguna por parte de la embajada norteamericana ni ningún movimiento en relación con las bases", y ha apuntado que ella cree que "en este momento las bases norteamericanas que puedan tener un mayor refuerzo de la seguridad por Estados Unidos son las próximas a la zona" de conflicto.

"Esta parte no está próxima a la zona y, por tanto, no hay ningún movimiento respecto a las bases americanas", según ha agregado la vicepresidenta antes de incidir en trasladar que "lo que sí hay es, por supuesto, desde el Ministerio de Exteriores, una situación de, minuto a minuto, controlar qué es lo que está ocurriendo, no sólo por la afectación propia que pudiera tener en otras partes no tan próximas a la zona de conflicto, sino por los españoles que están en este momento en aquella zona y que quieren ser evacuados y llegar cuanto antes a sus familias", y que necesitan "tener ese respaldo por parte del Gobierno español", ha subrayado.

CONTACTO CON ESPAÑOLES AFECTADOS POR EL CONFLICTO

Al hilo, la también secretaria general del PSOE de Andalucía ha señalado que ella misma ha recibido en su teléfono "mensajes" sobre todo de padres de andaluces que se encuentran allí, "donde agradecen la presencia y el contacto de la Embajada, pero manifiestan su preocupación porque el conflicto en este momento es intenso", de forma que "la tensión es máxima, sobre todo para los familiares", según ha admitido.

No obstante, la vicepresidenta ha querido también trasladar "mensajes de tranquilidad" en torno a esta cuestión, porque "los tenemos ubicados, protegidos", y "los servicios diplomáticos están encima de cualquier persona que en este momento esté viviendo" o "de turista en la zona de conflicto".

APELACIÓN A LA "VÍA DIPLOMÁTICA" PARA RESOLVER CONFLICTOS

La vicepresidenta primera del Gobierno ha señalado que "en este momento todos los países estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Oriente Medio", porque la actual situación es "de mucha preocupación para los ciudadanos", y al respecto ha querido "reiterar el llamamiento que está haciendo el Gobierno de España a la recuperación del orden internacional, a provocar la 'desescalada' y a utilizar la vía diplomática como única fórmula para el entendimiento entre los países".

"Saben ustedes que nosotros no compartimos el régimen iraní, pero igualmente decimos que, desde luego, la solución a los problemas internacionales se tiene que producir en los organismos multilaterales y por la vía diplomática", ha añadido la 'número dos' del Gobierno de Pedro Sánchez.

María Jesús Montero ha defendido también que "España ha demostrado durante todos estos años estar en el lado correcto de la Historia", y parte de la premisa de que "el orden internacional que tenemos hay que preservarlo", así como "la integridad territorial de los países".

"Yo creo que esto es una máxima primaria muy lógica que no tiene mucho que explicar, porque todo el mundo lo puede entender", ha abundado la vicepresidenta antes de remarcar que "no se puede trabajar ni se puede impulsar la 'ley del más fuerte'", del que "tiene más potencia de fuego o más capacidad, mayor alfombra roja para entrar en los sitios".

Tras remarcar que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "no vamos a compartir esa forma de solucionar los conflictos internacionales", la vicepresidenta ha agregado que desde el Ejecutivo creen que "el diálogo, la palabra, la diplomacia está para eso, para jugar un papel clave".

"Es muy importante que en este momento defendamos, salvaguardemos ese derecho internacional que ha sido tan de paz para todos estos años desde la Segunda Guerra Mundial", ha defendido. Además, ha agregado que desde el Gobierno hacen "un llamamiento a esa desescalada de todos los bandos que permita que podamos ir a una mesa a discutir los temas civilizadamente".

La vicepresidenta ha querido subrayar que por parte del Gobierno de España "no compartimos" el actual "régimen iraní", pero también entienden que, "por supuesto, no se puede entrar en los países por la fuerza", y que "tenemos que volver a restaurar las reglas con las que nos hemos dotado", con las que "Europa ha disfrutado de tantos años de paz", según ha abundado antes de apostillar que "esperemos que en estos días vaya bajando esa tensión".