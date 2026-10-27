El Gobierno reprocha a Feijóo que "fomente el odio" por culpar a Sánchez de "incendiar las calles"

Rueda posterior al Consejo de Ministros - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "fomente el odio" por culpar al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "incendiar las calles" tras los disturbios en Barcelona y Bilbao.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Saiz ha pedido "responsabilidad" a los líderes políticos ante los actos violentos y, sin citar expresamente al jefe de la oposición, le ha recordado que "nunca" se puede "fomentar el odio" con incidentes de este tipo.

"Unos somos responsables, otros con algunas declaraciones no lo son", ha afirmado la ministra en referencia a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este domingo en un acto de precampaña en Salamanca, donde relacionó a Sánchez con los disturbios en Barcelona y aseguró que como los socialistas "han perdido la calle, quieren incendiarla".

Saiz ha insistido en "dejar trabajar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su investigación, evitando pronunciarse sobre si habría alguna injerencia extranjera que promueva estos tipos de actos violentos en ciudades españolas.

La portavoz del Gobierno ha condenado los "actos vandálicos y violentos" vividos en los últimos días tanto en Barcelona como en Bilbao. "En democracia la violencia no tiene cabida", ha zanjado Saiz, que también ha defendido una condena "rotunda y "sin paliativos". "No podemos permanecer impasibles", ha añadido.

INVESTIGACIONES EN REDES Y OPERATIVOS PREPARADOS

En la misma línea, fuentes gubernamentales señalan que hay investigaciones en marcha para esclarecer el origen de estas acciones violentas, que están en manos de los Mossos en Cataluña y de la Ertzaintza en Bilbao. En ese sentido aseguran que hay buena predisposición de las empresas digitales para investigar el rastro de las convocatorias en redes sociales.

Ante la posible proliferación de altercados en otros puntos de España, en Moncloa aseguran que hay operativos preparados para lidiar con ellos y admiten que se vieron sorprendidos en estas primeras protestas.

En Barcelona, la concentración tenía permiso para protestar por la situación de la educación pública pero derivó en actos de vandalismo y por tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya trabajan con esa hipótesis, que concentraciones convocadas para un fin, sean en realidad una excusa para provocar disturbios.

VEN NERVIOS EN EL PP POR LOS "BAILES" DE SÁNCHEZ

Respecto al impacto de estos sucesos en la precampaña, en el Gobierno consideran que el PP pretende hacerla girar de la vivienda y las pensiones a este asunto, más aún después de que este mismo martes el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijese este martes que garantizará "el orden y la seguridad" si llega a Moncloa.

En el mismo acto en Madrid, la número dos en la lista al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo señalo directamente a Sánchez como instigador de la violencia al afirmar que ya tiene "su propia kale borroka". Una acusación que en el Ejecutivo ven como "una barbaridad".

Los socialistas defienden que a los ciudadanos nos les gusta ver a sus representantes políticos "fomentando el odio" y ven al PP muy nervioso con la campaña de "sonrisas, bailes y besos" que está llevando a cabo Sánchez.