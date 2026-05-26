El Gobierno sigue confiando en la inocencia de Zapatero y achaca las críticas de los socios a próximas elecciones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en Moncloa. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vuelto a mostrar su confianza en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una semana después de su imputación en el caso 'Plus Ultra' y tras la publicación del sumario que revela detalles de la investigación por delitos de tráfico de influencia y organización criminal y ha apelado a que es "el momento" de que trabaje la justicia, a la vez que ha enmarcado las críticas de los socios en la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

En rueda de prensa desde Moncloa, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha mostrado su confianza "plena" en la "inocencia" del expresidente socialista, con quien, según ha recordado, ha trabajado y conoce desde hace 26 años.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que es "el momento de que trabaje la Justicia". "Colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia", ha aseverado, para después apelar al respeto a la presunción de inocencia en un estado de derecho como España.

Saiz también ha rechazado un adelanto electoral pese al aviso del PNV, una opinión que "no comparte", y ha justificado las críticas de los socios tras la imputación de Zapatero por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. "Este Gobierno trabaja todos los días para alcanzar acuerdos y lo hemos visto", ha insistido.

"ESTRATEGIA" DE LOS SOCIOS

En ese sentido dice que es "normal" que "a un año de unas elecciones municipales y autonómicas" que se celebrarán en mayo de 2027, las distintas fuerzas políticas intenten marcar "estrategias" de cara a la cita con las urnas.

La portavoz ha hecho estas declaraciones después de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, dijese que es "irresponsable" continuar la legislatura más allá de 2026 "sin rumbo, sin presupuestos y con una agenda descontrolada y judicializada", haciendo hincapié en que ya van "nueve casos abiertos" al que ahora se suma el de Zapatero.

Otro socio de investidura, Coalición Canaria, se sumó a las críticas y dio por finalizada la legislatura, según indicó la portavoz en el Congreso, Cristina Valido, para quien "lo lógico" sería convocar elecciones este año y hacer "borrón y cuenta nueva" en 2027 con un nuevo Gobierno.

NO SE PRONUNCIA SOBRE UN PROCESO JUDICIAL EN MARCHA

Sobre el préstamo de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia del Covid, en el punto de mira de la investigación judicial, Saiz ha vuelto a defender que fue un procedimiento "impecable, transparente y riguroso" que "respondía absolutamente al marco regulatorio".

En la misma línea ha reiterado que la concesión del rescate es de un procedimiento administrativo "en el que no cabe la arbitrariedad ni la discrecionalidad" y se decide con criterios "técnicos" por un consejo gestor formado por técnicos de la SEPI, expertos jurídicos y financieros.

Defiende además que hubo una investigación judicial previa que no apreció irregularidades y la concesión del rescate ha sido validada por instituciones nacionales e internacionales: la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

SÁNCHEZ VOLVERÁ A DEFENDER A ZAPATERO

Ante las numerosas preguntas sobre la investigación contra Zapatero, la portavoz ha dicho que no se va a pronunciar "sobre un procedimiento judicial que está abierto" y ha vuelto a defender la legalidad de las ayudas desplegadas durante la pandemia , incidiendo en que son procedimientos que ya se han mirado "con lupa".

En la misma línea, fuentes gubernamentales subrayan que con lo que conocen hasta ahora de la investigación deben mantener su confianza en la inocencia de Zapatero que proclamaron a las pocas horas de conocer su imputación el pasado martes 19 de mayo porque, insisten, no hay ninguna prueba sobre la mesa que demuestre su culpabilidad.

Por tanto, es previsible que el propio presidente Pedro Sánchez, que este miércoles ofrecerá una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el Papa León XIV, vuelva a defender a Zapatero ante los medios de comunicación.