El Gobierno de Venezuela anuncia que no asistirá a Barbados para continuar con las negociaciones con la oposición

Publicado 08/08/2019 5:20:45 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este miércoles que el presidente Nicolás Maduro ha decidido suspender la participación de su delegación en las próximas reuniones de diálogo con la oposición del país, previstas para el 8 y 9 de agosto en Barbados.

"Nuestro presidente Nicolás Maduro ha decidido que nuestra delegación no asista a las reuniones de diálogo pautadas para mañana jueves 8 y viernes 9 en Barbados", ha indicado el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Rodríguez ha señalado a través de un comunicado que una de las razones de esta decisión es la "grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera" por parte del Gobierno estadounidense contra Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto para bloquear la propiedad del Gobierno de Venezuela en el país norteamericano.

Además, el ministro venezolano ha recalcado que el Gobierno está dispuesto a revisar los mecanismos del diálogo para continuar con el proceso de forma "realmente efectiva y armónica".

Rodríguez ha destacado que la delegación del Gobierno ha tomado la decisión de no asistir a pesar de que los representantes de la oposición ya se encuentran en Barbados.

Por su parte, Maduro ha recalcado que "tenemos un diálogo permanente con diversos sectores y los de Barbados son diálogos con el sector opositor extremista". "Mucha gente me pregunta por qué estoy dialogando con lo que me han querido matar y yo he dicho que hay que dialogar para lograr la paz", ha aseverado.

Representantes de Maduro y el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, iniciaron en mayo una serie de contactos en Oslo con miras a reanudar un diálogo que se ha resistido hasta tres veces desde que murió Hugo Chávez, en 2013.

CRISIS POLÍTICA

La crisis política en Venezuela se agravó el pasado 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Naciones Unidas ha advertido de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.