Dos pilotos muertos tras estrellarse un avión de combate durante una exhibición aérea en Grecia

Archivo - TANAGRA, Sept. 7, 2025 -- An aircraft performs during an air show at the Tanagra Air Base, some 70 kilometers north of Athens, Greece, Sept. 6, 2025. The Athens Flying Week 2025 kicked off here on Saturday. - Europa Press/Contacto/Marios Lolos - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos pilotos de un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica han fallecido tras estrellarse el aparato este sábado en una exhibición aérea que tenía lugar en la base aérea de Tanagra. Los pilotos al parecer no tuvieron tiempo para activar el sistema de eyección del avión.

El grave accidente se ha producido en el marco de la Semana de la Aviación de Atenas, mientras el caza biplaza realizaba maniobras de exhibición como parte de un espectáculo popular.

Equipos de bomberos y ambulancias han acudido de inmediato al lugar de los hechos, sin que se hayan reportado víctimas civiles tras el espectacular accidente.

Testigos presenciales aseguran que el avión impactó contra un poste del tendido eléctrico que había en una colina cercana y después colisionó contra un pino. Los restos del aparato han quedado esparcidos en una línea de unos 500 metros.

El ministro de Defensa, Nikos Dendias, ha regresado de inmediato a Atenas desde Tesalónica, donde tenía previsto participar en la Feria Internacional de Tesalónica. También el presidente griego, Konstantinos Tasoulas, regresa a la capital desde Modona.