Grecia.- AMP.- Mueren un piloto y un coordinador al chocar dos helicópteros que combaten los incendios de Grecia

July 31, 2026, Boeotia, GR: LIVADOSTRATAS, Boeotia, Greece - July 31, 2026: A wildfire spreads across the mountain area above Livadostratas in the Boeotia region, Greece. Flames advance through the landscape as firefighting efforts continue amid ongoing w - Europa Press/Contacto/Romanos Lioutas

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos tripulantes de dos helicópteros que combatían los incendios del sur de Grecia han muerto este domingo tras la colisión en vuelo entre ambos aparatos cerca de uno de los focos en la zona entre Psatha y Porto Germeno, según ha confirmado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

El Departamento de Bomberos del país ha explicado que los dos helicópteros chocaron entre sí mientras intentaban extinguir el gran frente de Ática-Beocia, que incluye a Porto Germeno, Psatha, Fokida, Megara y Cefalonia, donde más de 500 bomberos han estado luchando para controlar la situación durante las últimas 72 horas.

"La pérdida del coordinador griego y del piloto danés en el momento en que operaban en el gran incendio de Porto Germeno nos llena a todos de dolor. Mis más sinceras condolencias a sus familias", ha manifestado Mitsotakis.

Los fallecidos, ha apuntado el primer ministro en un mensaje en redes sociales, son el piloto danés y el coordinador griego de uno de los aparatos. Hay otros dos heridos, el piloto británico y el coordinador griego del segundo helicóptero, trasladados al Hospital General de la 251.ª Fuerza Aérea con pronóstico reservado.

Los dos helicópteros habían despegado del aeropuerto de Elefsina. Las autoridades competentes están investigando las causas y circunstancias exactas del incidente.