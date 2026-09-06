Von der Leyen viaja hoy a Groenlandia para escenificar el apoyo de la UE tras las amenazas de Trump

BRUSELAS 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este domingo y lunes a Nuuk, capital de Groenlandia, para reforzar las relaciones entre la UE y la isla ártica y abordar la creciente importancia estratégica del Ártico, escenificando el apoyo del bloque comunitario a la isla perteneciente a Dinamarca tras las pretensiones anexionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los últimos meses.

Durante su visita, la jefa del Ejecutivo comunitario se reunirá con el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y también mantendrá un encuentro con el primer ministro de las Islas Feroe, Beinir Johannesen.

Los líderes abordarán los principales desafíos y oportunidades a los que se enfrentan Groenlandia y el conjunto de la región ártica, así como iniciativas concretas para reforzar la cooperación bilateral, en un momento en el que la Unión Europea está revisando su política para el Ártico con el objetivo de adaptarla a la creciente importancia geopolítica y de seguridad de la región.

Como parte de la visita, Von der Leyen se desplazará el domingo en barco junto a Nielsen y Frederiksen hasta la capa de hielo de Groenlandia, mientras que el lunes los tres dirigentes inaugurarán un proyecto para mejorar la conectividad por satélite de la isla en las instalaciones de la compañía groenlandesa Tusass.

El mismo lunes, Von der Leyen, Nielsen y Frederiksen firmarán una declaración conjunta renovada entre la Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca sobre sus relaciones, antes de comparecer conjuntamente ante los medios.

La visita se produce después de que Trump haya reclamado en varias ocasiones durante este año el control de Groenlandia alegando motivos de seguridad nacional, unas pretensiones rechazadas tanto por las autoridades groenlandesas y danesas como por la Unión Europea, que ha insistido en que corresponde exclusivamente a los groenlandeses decidir el futuro de la isla.

La propia Von der Leyen ha defendido anteriormente la "muy buena conexión" de Bruselas con Groenlandia y ha reivindicado el derecho de sus ciudadanos a decidir su futuro, mientras la UE busca reforzar su presencia en una región que ha adquirido un peso creciente en materia de seguridad, defensa, materias primas, conectividad y rutas marítimas.

La última visita de la conservadora alemana a Groenlandia tuvo lugar en marzo de 2024 y precedió a la apertura, un año después, de una oficina de la Unión Europea en Nuuk. La presidenta tenía previsto regresar a la isla el pasado febrero, aunque el viaje fue finalmente aplazado tras la convocatoria anticipada de elecciones en Dinamarca.

Von der Leyen estará acompañada durante el viaje por el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, y por el asesor especial para las relaciones de la UE con el Ártico, Jyrki Katainen.