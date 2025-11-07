Un grupo de jóvenes convence a exministros, eurodiputados e influencers para debatir el futuro de la UE en Madrid

El Foro por el Futuro de la UE en su edición de 2024. Equipo Europa - Cedida

MADRID, 7 Nov (EUROPA PRESS)

Un grupo de jóvenes, organizados bajo la asociación Equipo Europa, ha convencido a exministros, eurodiputados, comisarios y otras altas autoridades de la Unión Europea, así como representantes de embajadas latinoamericanas, para debatir en el Foro por el Futuro de la UE, del 14 al 16 de noviembre, sobre las relaciones y el camino a seguir entre Europa y Latinoamérica.

Este evento, que congregará a 800 personas menores de 30 años de todo el continente, es una iniciativa que lleva en desarrollo durante más de un año por este equipo de estudiantes y jóvenes trabajadores. El propósito principal es crear un espacio de encuentro entre líderes políticos, académicos, sociedad civil y figuras públicas para plantear ideas concretas.

La cuarta edición de este evento versará sobre la cooperación entre Europa y América latina, se produce justo después de la IV Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC). En este sentido, se presentarán documentos de propuestas en base a seis ejes fundamentales: democracia y Estado de derecho; recuperación económica sostenible; seguridad y lucha contra el crime transnacional; derechos humanos y migración; intercambios culturales y educativos; y transición ecológica.

Además, han aceptado colaborar con Equipo Europa diversas instituciones y entidades, entre las que destaca la IE University Madrid, sede de los tres días de evento. Entre ellas también se encuentran los patrocinadores —Banco Santander, Ecoembes, Friedrich Ebert Stiftung y Konrad Adenauer Stiftung—, así como las embajadas de Alemania, Italia, Dinamarca, Polonia y los Países Bajos, y la Fundación Euroamérica, cuya implicación refuerza el carácter plural, internacional y constructivo del Foro por el Futuro de la Unión Europea.

Entre los principales nombres del evento están los siguientes. Consulte en este enlace la lista completa.

● Ex primer ministro de Italia, Enrico Letta

● Comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte

● Exvicepresidente de la Comisión Europea y exministro de Administraciones Públicas de España, Joaquín Almunia

● Presidente de la Fundación Euroamérica y exministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui

● Exministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina

● Presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa

● Presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco

● Director de UNICEF España, Chema Vera

● Presidenta de Inspiring Girls España, Marta Pérez Dorao

● Creadora de contenido, Paula Laguno

¿QUIÉNES SON ESTOS JÓVENES?

Equipo Europa es una organización juvenil apartidista que trabaja para acercar la Unión Europea a la ciudadanía y fomentar una participación activa, informada y crítica de las nuevas generaciones en la construcción del proyecto europeo.

Nacida en España en 2019, cuenta ya con más de 6.500 socios y está formada por jóvenes comprometidos con los valores de la democracia, los derechos humanos, la

sostenibilidad y la cooperación internacional. Su objetivo es crear una comunidad de personas jóvenes que comprendan la importancia de las instituciones europeas y se involucren en los debates sobre el futuro del continente.

A través de iniciativas educativas, formativas y de divulgación —como olimpiadas sobre la UE, jornadas, eventos, cañas con personalidades relevantes y otras iniciativas—, Equipo Europa promueve la conciencia europea y defensa de una Europa más unida y solidaria.